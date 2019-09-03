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Законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії відправлено до Конституційного суду
Верховна Рада направила до Конституційного суду України законопроект Зеленського №1013 «Про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії)».
Це рішення підтримали 337 парламентаріїв.
Метою документа є забезпечення права кожного на отримання професійної юридичної допомоги через скасування адвокатської монополії на надання такої допомоги.
Раніше комітет ВР з питань правової політики рекомендував парламенту направити в Конституційний суд України законопроект про скасування адвокатської монополії.
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