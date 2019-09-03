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Суд продовжив арешт свідка у справі MH17, обміну якого ніби хотіла Росія

Суд продовжив арешт колишнього «начальника ППО «Слов'янської бригади самопроголошеної «Донецької народної республіки» Володимира Цемаха – свідка у справі катастрофи літака Malaysia Airlines на Донбасі.


Адвокат Цемаха Роман Гонтарєв повідомив Українським новинам, що Цемаху «продовжили запобіжний захід – арешт».

Адвокат категорично відмовився коментувати можливу участь Цемаха в обміні полоненими з Росією.

Українській правді Роман Гонтарєв сказав, що клієнт заборонив йому коментувати справу.

Раніше набули поширення чутки, що Росія вимагає від України видати їй Цемаха в рамках обміну утримуваними особами. Очікуваний обмін, вочевидь, затримується.

Також Нідерланди просили Україну не віддавати Росії цього фігуранта справи про катастрофу Malaysia Airlines.

27 червня в окупованому Сніжному українські спецслужби затримали колишнього «командира ППО» Володимира Цемаха, який може фігурувати у справі про катастрофу MH17 на Донбасі 2014 року.

За даними ЗМІ, 28 червня його доставили до Києва, де 29 червня Шевченківський райсуд ухвалив узяти Цемаха від арешт на два місяці.

Згодом в апеляційному суді Цемах розповів, що двоє людей затримали його непритомним у нього вдома, а потім вивезли на підконтрольну Україні територію через Мар'їнку. Цемах стверджував, що «захищав свою землю від тих, хто її розстрілював».

Журналісти знайшли архівне відео, на якому Цемах, ймовірно, зізнається у причетності до збиття «Боїнга».


"ОБКОМ"

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03 Сентября 2019 13:38

 

 

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