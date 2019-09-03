Рада направила до КСУ законопроект Зеленського щодо права Зеленського призначати та звільняти глав НАБУ і ДБР

Рада направила на розгляд до Конституційного суду України законопроект Зеленського «Про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань)».

За це рішення проголосували 282 нардепа.

За даними сайту ВР, фракція партії «Слуга народу» проголосувала за це рішення майже одностайно (251 нардеп з 252), 13 голосів додали позафракційні депутати, 1 голос – від групи «За майбутнє». Ще 17 голосів надала фракція «Батьківщини», що складається з 24 нардепів.