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ВР направила до КС законопроект про зміни до Конституції щодо зменшення кількості нардепів та пропорційної системи виборів

Народні депутати України внесли до порядку денного сесії та направили до Конституційного Суду президентський законопроект про внесення змін до Основного закону щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради до 300 депутатів і запровадження лише пропорційної виборчої системи.


За законопроект Зеленського №1017 про внесення змін до ст.76 і 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу парламенту і закріплення пропорційної виборчої системи) у вівторок проголосували 258 народних депутатів.

Зеленський пропонує в ст.76 Конституції закріпити положення про кількісний склад Верховної Ради в 300 народних депутатів (згідно з нинішньою редакцією Конституції їх 450), які обираються на п'ять років (ця норма не змінюється).

В Основному законі пропонується прописати, що «народним депутатом України може бути громадянин України («може бути обраний громадянин України» в нинішній редакції), який на день виборів досяг 21 року, має право голосу, постійно проживає в Україні щонайменше останні п'ять років і володіє державною мовою («і проживає в Україні протягом останніх п'яти років» у нинішній редакції Конституції)».

У законопроекті наголошується, що «не може бути народним депутатом України (нині 2обраним до Верховної Ради України») громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо цю судимість не погашено і не знято у встановленому законом порядку».

У ст. 77 Конституції пропонується закріпити, що Верховна Рада обирається за пропорційною системою. При цьому залишається формулювання, що порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.

Перехідні положення законопроекту передбачають, що після набуття чинності цього закону про внесення змін до Конституції Верховна Рада, обрана до набуття чинності цього закону, продовжує виконувати свої обов'язки до наступних виборів народних депутатів України.


Інтерфакс-Україна

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03 Сентября 2019 19:32

 

 

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