Рада направила до КС ще один законопроект Зеленського – про «допоміжні» органи Ради

Верховна Рада направила до Конституційного Суду законопроект №1028 «Про внесення зміни до статті 85 Конституції України (щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради України)» та включила його до порядку денного сесії.

За таке рішення проголосували 264 народних депутати у вівторок увечері.

Зеленський у цьому проекті пропонує розширити повноваження Верховної Ради та надати їй право створювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи «в межах коштів, передбачених у державному бюджеті України».

Як наголошується в законопроекті, ці органи створюються для здійснення Верховною Радою своїх функцій.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що внесення цієї зміни до ст. 85 Конституції України необхідне для реформування системи органів, що забезпечують функціонування парламенту як єдиного органу законодавчої влади в Україні.