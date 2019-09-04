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Зеленський ветував закон про кастрацію педофілів

Зеленський ветував ухвалений парламентом попереднього скликання закон про відповідальність за зґвалтування та розбещення неповнолітніх, який передбачає примусову хімічну кастрацію.


Про це повідомляється на сторінці відповідного закону № 6449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені стосовно малолітньої особи, неповнолітньої особи, особи, яка не досягла статевої зрілості» на сайті Верховної Ради.

Згідно з інформацією про стан та проходження документа, 4 вересня закон «повернуто з пропозиціями Президента».

Текст пропозицій наразі не оприлюднено.

На позачерговому засіданні 11 липня Верховна Рада 8-го скликання ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості».

Закон визначає комплексний підхід до вдосконалення законодавства у сфері протидії сексуальним зловживанням щодо дітей. Так, посилюється відповідальність за зґвалтування та розбещення неповнолітніх осіб шляхом внесення змін Кримінального кодексу України. Зокрема згідно зі статтею 152, покарання передбачає застосування примусової хімічної кастрації. При цьому її не застосовуватимуть до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років, і до осіб, старших за 65 років.

Відповідно до закону, покарання у виді примусової хімічної кастрації полягає у примусовому введенні засудженому антиандрогенних препаратів, які складаються з хімічних речовин, що мають зменшити лібідо та сексуальну активність.

Також законом вносяться зміни до Кримінально-виконавчого кодексу України та закону «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі». Їх положення доповнені категорією засуджених до позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього, насильницьке задоволення статевої пристрасті в неприродний спосіб, вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, розбещення неповнолітніх. Щодо таких осіб закон передбачає встановлення адміністративного нагляду.


Укрінформ

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04 Сентября 2019 12:37

 

 

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