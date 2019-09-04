«Тут ніхто нормальний не виживає»: Олександра Ройтбурда звільнено з посади директора Одеського художнього музею

Депутати обласної ради проголосували за звільнення директора Одеського художнього музею, відомого художника Олександра Ройтбурда.

Про це в соцмережі Facebook написала громадський діяч, письменниця, відома одеська блогерка Зоя Казанжи.

«Щойно на сесії Одеської обласної ради, проголосували за звільнення директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда. Це місто варте того, що з ним відбувається. Страшне, неспроможне, відстале, жорстоке, неосвічене. Тут нічого нормального і ніхто нормальний не виживає», - написала блогерка.

Олександра Ройтбурда вже намагалися звільнити у червні цього року. За нього на сесії заступилася в. о. голови Одеської облради Світлана Шаталова. Вона зазначила, що після приходу на посаду директора Олександра Ройтбурда дохід Одеського худмузею становив понад 1,7 млн грн, тоді як минулого року — всього півмільйона. Врешті-решт, тоді депутати не проголосували за звільнення Ройтбурда.

Головним його противником є депутат від «Опозиційного блоку» Віталій Саутенков..

Ройтбурд наприкінці 2017 виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Попри спротив депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов підписав із ним контракт на 5 років.

В різні часи Ройтбурд був головою правління «Центру сучасного мистецтва Сороса» (Одеса), директором «Галереї Гельмана» в Києві.