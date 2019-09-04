Комітет Ради хоче дізнатися від керівництва ДБР про причини обшуків на «Суспільному»

Антикорупційний комітет Верховної Ради запросить керівництво Держбюро розслідувань на засідання комітету, аби отримати інформацію стосовно кримінальної справи, у рамках якої відбулися обшуки на «Суспільному телебаченні».

За відповідне рішення проголосували більшість членів комітету, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Керівництво ДБР запросили на комітет, щоб отримати інформацію про хід справи, у рамках якої здійснювалися обшуки на «Суспільному», - оголосила голова комітету Анастасія Красносільська.

Це рішення на комітеті було ухвалене за пропозицією народного депутата Вікторії Сюмар. Вона розповіла, що з відповідною ініціативою до неї звернулися громадські організації.

30 серпня 2019 року в оселях голови правління ПАТ «НСТУ» Зураба Аласанії та кількох директорів департаментів телерадіокомпанії, а також у головному офісі телерадіокомпанії відбулися обшуки. Слідчі дії проводили працівники Державного бюро розслідувань у супроводі Служби безпеки України.