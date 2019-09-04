|
|
|
Окружний суд призупинив ліквідацію патріархату Філарета
Окружний адміністративний суд Києва призупинив ліквідацію Української православної церкви (УПЦ) Київського патріархату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київського патріархату.
Повідомляється, що сьогодні суд задовольнив заяву адвокатів УПЦ КП щодо забезпечення позову, яким церква просила визнати незаконними дії Мінкульту з ліквідації Київського патріархату. Зокрема, голові ліквідаційної комісії митрополиту Черкаському ПЦУ (Православної церкви України) Іоанну заборонили вчиняти будь-які дії з майном Київської патріархії УПЦ КП, а також будь-які дії щодо ліквідації Релігійної організації Київська патріархія УПЦ КП.
Нагадаємо, в кінці липня Мінкульт підтвердив ліквідацію УПЦ Київського патріархату.
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку