В обмін на міст, мобільний зв’язок і інші пропозиції України бойовики ОРДЛО можуть повернути «націоналізований» хлібозавод

У Мінську завершилось чергове засіданні Тристоронньої контактної групи.

Про результати засідання розповила у Facebook прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер:

«Минулі два тижні позначилися збільшенням кількості порушень режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, в тому числі із застосуванням зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Тому в рамках засідання ТКГ українська сторона поставила питання щодо повернення російської сторони до Спільного центру з контролю та координації сторін. Цей двосторонній українсько-російський механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню доцільно відновити.

В гуманітарній підгрупі триває робота зі звільнення утримуваних осіб.

Розпочато ремонт мосту в Станиці Луганській. Аби роботи було завершено до кінця осені українські мостобудівці готові працювати над його відновленням цілодобово та без вихідних. Наголошуємо: весь процес ремонту мостового переходу має бути повністю деполітизовано.

В соціально-економічній підгрупі досягнуто домовленості щодо подальшого відновлення сталого мобільного зв'язку на всій території Донбасу, якого потребують мирні мешканці по обидва боки лінії зіткнення. Окремо йшлося про повернення державної та приватної української власності на території ОРДЛО. Погоджено, що під час наступного засідання підгрупи буде розглянуто окремий приклад підприємства, що підлягає поверненню українському власнику – хлібозавод».