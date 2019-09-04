 

10 сентября

19:28

Заступником Богдана став адвокат Єфремова

18:10

Зеленський вирішив розігнати Центрвиборчком

15:06

В Раді домовилися: у майбутньому не будуть голосувати так, як голосували за закон про імпічмент

14:27

Скасовано рішення Єврокомісії щодо допуску «Газпрому» до газопроводу OPAL

11:22

«Слуги Зеленського» прийняли запропонований Зеленським закон про імпічмент

08:41

Доба ООС: 13 обстрілів, поранено одного військового

09 сентября

08:49

Доба ООС: постраждав один військовий

08 сентября

08:57

Зеленський і Путін висловили один одному своє задоволення

08:39

Доба ООС: 14 обстрілів, без втрат

07 сентября

20:50

Євро-2020: Литва – Україна – 0:3

14:59

Зеленський прокоментував ситуацію з Цемахом

13:52

35 українських полонених повернулися додому

06 сентября

08:35

Доба ООС: один військовий загинув, одного поранено

05 сентября

15:58

Нацрада з питань ТБ звертатиметься до суду щодо анулювання ліцензії одного з «медведчуківських» телеканалів

14:22

НБУ знизив облікову ставку до 16,5%

13:39

Путін застеріг Зеленського від «переслідування» Медведчука

13:05

АМКУ прийняв рішення про примусовий поділ компанії Фірташа

12:41

Цемаха звільнено під особисте зобов'язання, електронного браслета він не носитиме

12:20

Суд звільнив з-під варти свідка у справі MH17 Цемаха

11:45

Суд дозволив затримати колишнього голову НКРЕКП Вовка

11:26

На «АрселорМіттал Кривий Ріг» здивовані заявою ДПС про «9 мільярдів» - ДПС цю заяву вже спростувала

11:01

ВАКС починає роботу. Зеленський обіцяє допомогу

08:17

Доба ООС: загинув один військовий

04 сентября

21:15

Керівники фракцій Київради просять Зеленського призначити Кличка головою КМДА

20:46

Обрано уповноваженого з захисту державної мови

19:37

В обмін на міст, мобільний зв’язок і інші пропозиції України бойовики ОРДЛО можуть повернути «націоналізований» хлібозавод

19:00

Окружний суд призупинив ліквідацію патріархату Філарета

17:32

Прем’єр Гончарук: звільнення Кличка – це «посилення Кличка»

17:23

Кличко про своє звільнення: це позбавляє киян «права обирати владу»

15:02

Новий уряд погодив звільнення Кличка

В обмін на міст, мобільний зв’язок і інші пропозиції України бойовики ОРДЛО можуть повернути «націоналізований» хлібозавод

У Мінську завершилось чергове засіданні Тристоронньої контактної групи.


Про результати засідання розповила у Facebook прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер:

«Минулі два тижні позначилися збільшенням кількості порушень режиму тиші з боку НЗФ ОРДЛО, в тому числі із застосуванням зброї, забороненої Мінськими домовленостями. Тому в рамках засідання ТКГ українська сторона поставила питання щодо повернення російської сторони до Спільного центру з контролю та координації сторін. Цей двосторонній українсько-російський механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню доцільно відновити.

В гуманітарній підгрупі триває робота зі звільнення утримуваних осіб.

Розпочато ремонт мосту в Станиці Луганській. Аби роботи було завершено до кінця осені українські мостобудівці готові працювати над його відновленням цілодобово та без вихідних. Наголошуємо: весь процес ремонту мостового переходу має бути повністю деполітизовано.

В соціально-економічній підгрупі досягнуто домовленості щодо подальшого відновлення сталого мобільного зв'язку на всій території Донбасу, якого потребують мирні мешканці по обидва боки лінії зіткнення. Окремо йшлося про повернення державної та приватної української власності на території ОРДЛО. Погоджено, що під час наступного засідання підгрупи буде розглянуто окремий приклад підприємства, що підлягає поверненню українському власнику – хлібозавод».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

04 Сентября 2019 19:37

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (3)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (13)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (11)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (52)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (6)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (112)

Урочистого рукостискання від Зеленського (41)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 