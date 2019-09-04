Обрано уповноваженого з захисту державної мови

Конкурсна комісія обрала на посаду уповноваженого з захисту державної мови колишнього депутата Верховної Ради Тараса Кременя.

«Сьогодні в секретаріаті уповноваженого ВРУ з прав людини відбувся відкритий конкурс із добору кандидатури на посаду уповноваженого з захисту державної мови для подання її на затвердження Кабінетом міністрів України», - написала уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook у середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За її словами, було подано 14 пакетів документів, а до конкурсу було допущено 11 кандидатів.

«За результатами відкритого конкурсу комісія більшістю голосів рекомендувала мені, як уповноваженому, для подання Кабінету міністрів України кандидатуру Кременя Тараса Дмитровича», - зазначила Денісова.

Кремень - український політик і вчений. За фахом - учитель української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури. Навчався в аспірантурі та докторантурі. Кандидат філологічних наук, доцент.

Обирався депутатом Миколаївської обласної ради, яку очолив у 2014 році. Народний депутат України VIII скликання. Очолював підкомітет з питань дошкільної, загальної середньої, інклюзивної освіти, а також забезпечення реалізації права на освіту осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія проведення АТО і територія населених пунктів на лінії зіткнення комітету Верховної Ради з питань науки та освіти.