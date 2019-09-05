Доба ООС: загинув один військовий Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 5 вересня говориться: «4 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 6 обстрілів позицій об'єднаних сил: двічі неподалік ВОДЯНОГО – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу ОПИТНОГО – зі стрілецької зброї; неподалік ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу АВДІЇВКИ – з мінометів калібру 82 мм; неподалік ПАВЛОПОЛЯ – зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 6 обстрілів позицій об'єднаних сил: поблизу МАЙОРСЬКА з напрямку «Шахта 6-7» – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік ШУМІВ з напрямку «Шахта 6-7» – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; близько ПІВДЕННОГО з напрямку «Шахта ім. Гагаріна» – з озброєння БМП, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі ЗАЙЦЕВОГО – зі стрілецької зброї; неподалік ХУТОРА ВІЛЬНОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. поблизу НОВГОРОДСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм. За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 1 обстріл позицій об'єднаних сил: неподалік ТАЛАКІВКИ – зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 2 обстріли позицій об'єднаних сил: в районі ЗАЙЦЕВОГО – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік ПІВДЕННОГО – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї».

"ОБКОМ" Версия для печати 05 Сентября 2019 08:17 Опубликовать Tweet





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