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Доба ООС: загинув один військовий
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 5 вересня говориться:
«4 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 6 обстрілів позицій об'єднаних сил:
двічі неподалік ВОДЯНОГО – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу ОПИТНОГО – зі стрілецької зброї;
неподалік ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу АВДІЇВКИ – з мінометів калібру 82 мм;
неподалік ПАВЛОПОЛЯ – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 6 обстрілів позицій об'єднаних сил:
поблизу МАЙОРСЬКА з напрямку «Шахта 6-7» – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік ШУМІВ з напрямку «Шахта 6-7» – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
близько ПІВДЕННОГО з напрямку «Шахта ім. Гагаріна» – з озброєння БМП, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
в районі ЗАЙЦЕВОГО – зі стрілецької зброї;
неподалік ХУТОРА ВІЛЬНОГО – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
поблизу НОВГОРОДСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм.
За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 1 обстріл позицій об'єднаних сил:
неподалік ТАЛАКІВКИ – зі стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 2 обстріли позицій об'єднаних сил:
в районі ЗАЙЦЕВОГО – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік ПІВДЕННОГО – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї».
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