ВАКС починає роботу. Зеленський обіцяє допомогу

Голова Вищого антикорупційного суду Олена Тарасевич оголосила про початок роботи суду.

«Вищий антикорупційний суд розпочинає свою діяльність в найкоротший можливий термін. Суд готовий до виконання покладених на нього обов’язків», - завила О. Тарасевич на брифінгу у ВАКС, повідомляє Українська правда.

Тарасевич нагадала, що юрисдикція Вищого антикорупційного суду розповсюджується на всю територію України.

За попередніми підрахунками державної судової адміністрації, з місцевих загальних судів до ВАКС повинні надійти понад 3 тисячі кримінальних проваджень, з яких лише 190 – ті, по яких досудове розслідування закінчувало Національне антикорупційне бюро під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Проте під час свого виступу у ВАКС Зеленський запевнив, що допоможе Вищому антикорупційному суду позбутися справ дрібних чиновників і працювати над притягненням до відповідальності дійсно великих корупціонерів.

«Розумію, що наразі є проблеми. Проблеми, які ми ще не встигли вирішити. Це питання з межами підсудності. Раніше дехто – не будемо згадувати прізвища – на законодавчому рівні постарався, щоб усю вашу роботу можна було завалити тисячами дрібних справ.

Хтось дуже хотів, щоб ви займались такими працями, що якийсь там сільський голова, який якось не так витратив 200 гривень. І таких справ дуже багато. Це все робилось, щоб гучні справи топ-корупціонерів залишались у тіні, в довгому ящику.

Ми будемо вам допомагати, щоб усі найгучніші – я знаю, що ви очікуєте понад 200 гучних справ з розкраданням, зі страшною дією корупціонерів, топ-чиновників, – ми допоможемо, щоб ви вільно розглядали ці справи, і щоб усі ці люди були дійсно покарані», - сказав Зеленський.