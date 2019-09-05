На «АрселорМіттал Кривий Ріг» здивовані заявою ДПС про «9 мільярдів» - ДПС цю заяву вже спростувала Учора, 4 вересня, прес-служба ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг» розповсюдила свій коментар про поширення керівником Офісу великих платників податків Державної податковою служби «конфіденційних відомостей».

В коментарі говориться: «Сьогодні керівником Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби України були поширені відомості про донарахування нашому підприємству 9 млрд грн податкових платежів за результатами перевірки. Вважаємо поширення такої інформації передчасним – це є порушенням прав і законних інтересів «АрселорМіттал Кривий Ріг». У зв'язку з чим хочемо пояснити наступне. Так, дійсно Офісом великих платників податків з 14 травня проводилася планова виїзна документальна перевірка нашого підприємства. Завершилася вона 29 серпня. Перевірка охоплювала період з грудня 2014 року по 31 березня 2019-го. Станом на сьогоднішній день підприємство не отримало ані акту за результатами проведення такої перевірки, ані податкового повідомлення-рішення. Тому у підприємства ще не було можливості представити свої заперечення та пояснення до акту. Процедура оскарження податкового повідомлення-рішення також ще не розпочалася. Ми не маємо у своєму розпорядженні будь-якої офіційної інформації про суму можливих донарахувань податків і зборів, а також про штрафні санкції за підсумками перевірки. Передбачена законодавством процедура проведення податкових перевірок і оформлення їхніх результатів дає платникові податків право надання у встановлений термін заперечень до акту перевірки. Лише на підставі акту перевірки та розгляду заперечень платника податків податковий орган має право винести ухвалу про нарахування податкових зобов'язань і виставити податкові повідомлення-рішення. У цьому випадку платник податків зобов'язаний або сплатити до бюджету нараховану податковим органом суму податку, збору або штрафу; або оскаржити це повідомлення-рішення в адміністративному або судовому порядку. Такими є вимоги Податкового кодексу України. У зв'язку з цим ми були вкрай здивовані сьогоднішніми публічними заявами керівника Офісу великих платників податків. Ми вважаємо, що робити публічні заяви до надання підприємству акту податкової перевірки, як мінімум, передчасно і некоректно. Ми не можемо розглядати такі заяви інакше ніж упереджені та направлені на безпідставну дискредитацію ділової репутації підприємства. Вважаємо, що практика, коли платник податків дізнається про донарахування податків і зборів з публічних заяв керівника підрозділу податкової служби до появи акту перевірки, є неприйнятною та такою, що не сприяє покращенню інвестиційної привабливості країни. Це викликає у «АрселорМіттал Кривий Ріг» обґрунтоване занепокоєння. Подібні твердження ставлять під сумнів законність висновків, зроблених ДПС за результатами проведення такої перевірки. Окремо хочемо прокоментувати твердження керівника Офісу великих платників податків про те, що начебто з питання деяких податкових донарахувань підприємству податкова служба активно співпрацювала із Службою безпеки України. А також про те, що цей правоохоронний орган начебто надавав інформацію із рентної плати та податку на землю, а податківці вже проаналізували її та вийшли на кінцевий результат. Як законослухняний платник податків і господарський суб'єкт підприємство завжди тісно співпрацює зі всіма правоохоронними органами. Зокрема, надає необхідні документи та інформацію в рамках вимог законодавства. Служба безпеки України не зверталася до нас із запитами щодо рентної плати та плати за землю, також не проводила на підприємстві жодних слідчих або оперативних дій, пов'язаних з цими податковими платежами. Крім того, у нас є сумнів стосовно того, що до повноважень Служби безпеки України відноситься збір і надання до податкової служби інформації, пов'язаної із сплатою податків і зборів. Довідка: 60 млрд грн в цілому заплатив «АрселорМіттал Кривий Ріг» податкових платежів і зборів з моменту придбання підприємства компанією АрселорМіттал (за 2006–2018 рр.). Лише за 2018 рік підприємство сплатило 8,82 млрд грн, а за перше півріччя 2019-го – вже 4,77 млрд грн» (кінець цитати). На сайті Державної податкової служби 4 вересня опубліковано інформацію відносно висловлювань Євгена Бамбізова та його статусу (цитуємо): «Спростування заяви Євгена Бамбізова щодо результатів податкового аудиту підприємств Згідно із розпорядженням Кабінету Міністрів від 21 серпня 2019 р. №682-р на Державну податкову службу покладено функції й виконання повноважень з адміністрування податків. Офіс великих платників податків ДПС очолює Олексій Дерев’янко, у той час як Євген Бамбізов виконує обов’язки голови комісії з реорганізації Офісу великих платників податків ДФС, яка перебуває у стані ліквідації. Євген Бамбізов не є працівником ДПС та не має жодного відношення до проведення податкових перевірок. З приводу висловлювань Євгена Бамбізова журналістам щодо ніби-то податкових донарахувань та накладення штрафних санкцій на низку підприємств, Державна податкова служба інформує, що вказані питання не входять до сфери повноважень Є. Бамбізова. На цей час податкові перевірки щодо цих підприємств не завершені, жодних рішень не прийнято. Інформуємо, що будь-які рішення про донарахування чи накладення санкцій на платників податків (зокрема, згадуваних Є. Бамбізовим), може бути прийнято лише в межах передбаченої законом процедури уповноваженими структурами новоствореної Державної податкової служби України. Прес-служба Державної податкової служби України».

"ОБКОМ" Версия для печати 05 Сентября 2019 11:26 Опубликовать Tweet





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