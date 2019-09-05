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Суд дозволив затримати колишнього голову НКРЕКП Вовка

Солом’янський районний суд столиці дав дозвіл на затримання колишнього голови Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка.


Про це розповів директор НАБУ Артем Ситник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Солом’янський райсуд дав дозвіл на затримання Дмитра Вовка», - сказав Ситник.

Він додав, що це є одним із кроків для оголошення колишнього голову НКРЕКП у міжнародний розшук Інтерполу.

Водночас Ситник відмовився повідомити, в якій країні наразі перебуває Дмитро Вовк.

Раніше Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього голову НКРЕКП Дмитра Вовка Його викликали до НАБУ на 14 серпня, проте той так і не з'явився, тому правоохоронці оголосили його в розшук.

У 2016 році Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг на чолі з Дмитром Вовком постановою № 289 «Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії» (формула «Роттердам+») затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію на ринок. Відповідно до цієї методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою «вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну».

За інформацією ЗМІ, через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне «Центренерго», почали продавати електроенергію дорожче.

У березні 2017 року НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через так звану формулу «Роттердам+».

19 червня 2019 року представник Зеленського в Кабміні Андрій Герус заявив про «фактичну ліквідацію» «Роттердам+». Він додав, що заради формальної ліквідації цієї формули Зеленський подав до ВР відповідний законопроєкт.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативної підтримки СБУ повідомили ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п’ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+», про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.


"ОБКОМ"

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05 Сентября 2019 11:45

 

 

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