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Суд звільнив з-під варти свідка у справі MH17 Цемаха

Київський апеляційний суду 5 вересня ухвалив рішення про звільнення з-під варти фігуранта у справі збитого у 2014 р. «Боїнгу» рейсу MH17 Володимира Цемаха.


Про повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на «Телевізійну служби новин» телеканалу «1+1».

Учора група депутатів Європарламенту написала листа Зеленському з проханням не виконувати прохання Москви видати в рамках обміну полоненими українського громадянина Цемаха, підозрюваного в причетності до трагедії МН17. Свій підпис поставили 40 політиків.

Відповідний лист розміщено на сайті ініціатора, депутата Каті Пірі (Нідерланди, група Прогресивного Альянсу Соціалістів і Демократів).

Підписанти констатують, що їм стало відомо, що Російська Федерація звернулася до України з проханням передати Володимира Борисовича Цемаха в рамках обміну полоненими між Росією і Україною.

«Цемах - колишній командир проросійськими силами протиповітряної оборони на неконтрольованій державою території так званої «Донецької народної республіки» і є ключовим підозрюваним в трагедії пасажирського рейсу MH17, збитого 17 червня в східній Україні з російської ракети БУК», - йдеться в листі.

Політики зазначають, що тоді як вони «розуміють контекст, в якому відбуваються такі переговори, Цемах є підозрюваним у кримінальному розслідуванні, пов'язаному з падінням рейсу MH17». Також, на їхню думку, важливо, щоб Цемах дав свідчення Об'єднаній слідчій групі, що має «велике значення для ефективного судового переслідування країн-учасниць».

«Цемах є громадянином України і перебуває під вартою. Резолюція 2166 РБ ООН вимагає, щоб ті, хто прямо або побічно відповідальний за знищення MH17, були притягнуті до відповідальності і постали перед судом. Європейський парламент і Європейська рада неодноразово заявляли про свою повну підтримку роботи Об'єднаної слідчої групи. Всі держави, які можуть надати допомогу в розслідуванні та судовому переслідуванні винних, повинні повною мірою співпрацювати з проведеним кримінальним розслідуванням», - заявляють підписанти.

У зв'язку з цим вони висловили надію, що цей лист приверне належну увагу з тим, щоб стосовно всіх жертв і тих, хто втратив своїх близьких, була відновлена справедливість.

Коментуючи лист, Каті Пірі назвала «дивним» прохання Росії про видачу українського громадянина. «Це говорить про те, що російський уряд хоче запобігти появі цього підозрюваного в суді», - вважає вона.

Серед підписантів такі відомі політики, як Радослав Сікорський (Польща), Пітер ван Дален (Нідерланди), Марек Белка (Польща), Андріус Кубіліус (Литва), Раса Юкнявічене (Литва), Сандра Калніете (Латвія) та інші.

Раніше голова Міжнародної слідчої групи (JIT, ССГ), головний прокурор Нідерландів Фред Вестербеке закликав владу України не допустити передачі Росії у Цемаха, якого в голландській прокуратурі вважають підозрюваним у справі про знищення «Боїнга» рейсу MH17, який може володіти важливою інформацією та надати свідчення.

Як зазначено в статті на сайті щоденної загальнонаціональної нідерландської газети NRC Handelsblad, голова JIT надіслав до прокуратури України листа минулої п'ятниці.

«У цьому листі Вестербеке пише, що «на підставі інформації, що нещодавно з'явилася», голландська прокуратура розглядає Цемаха як підозрюваного. Вестербеке пише, що наразі не може поділитися інформацією, яка лежить в основі цього статусу, з його українськими колегами», - йдеться в статті.

Головний прокурор Нідерландів наголошує на важливості того, що Цемах, перебуваючи під арештом за рішенням українського суду, «залишається доступним для подальшого допиту».

При цьому в статті зазначено, що раніше деякі російські та українські ЗМІ писали про те, що Цемах став перешкодою для здійснення взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією, про яке Київ і Москва вели переговори вже кілька тижнів.

Авіалайнер «Боїнг» авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий у небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 людей, усі вони загинули.

Причини катастрофи розслідує Спільна слідча група, до якої входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії. У вересні 2016 року JIT оприлюднила висновки, що лайнер був збитий ракетою, запущеною із ЗРК «Бук», а рік тому оголосила про приналежність цього «Буку». За даними JIT, це ракетна установка російської 53 зенітно-ракетної бригади, дислокованої в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох підозрюваних у причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубінський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко.

Згідно з оприлюдненою JIT інформацією, цих чотирьох осіб буде оголошено в міжнародний розшук і притягнуто до відповідальності за аварію рейсу MH17 та загибель усіх пасажирів за статтями 168 і 289 Кримінального кодексу Нідерландів. Прокурор Нідерландів Фред Вестербеке, який очолює JIT, повідомив журналістам, що процес стосовно них розпочнеться 9 березня 2020 року в суді Гааги. «Є версія, що хотіли збити військовий літак, а не пасажирський. Навіть якщо план був такий, ми все одно переслідуватимемо їх за збиття МН17», - наголосив Вестербеке.

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"ОБКОМ"

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05 Сентября 2019 12:20

 

 

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