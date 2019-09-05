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Цемаха звільнено під особисте зобов'язання, електронного браслета він не носитиме

Як заявив представник прокуратури, відповідаючи на питання про те, хто тепер гарантуватиме безпеку колишнього «командира ППО» угруповання «ДНР», «тепер за життя пана Цемаха буде відповідати сам пан Цемах».


Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту громадянина України, колишнього бойовика угруповання «ДНР» Володимира Цемаха під особисте зобов'язання, повідомляє Радіо Свобода.

Суд задовольнив клопотання захисту Цемаха. На нього поклали певні особисті зобов’язання, зокрема, з’являтися за викликом суду, але електронного браслета він не носитиме.

Прокуратура вимагала залишити Цемаха під арештом, заявляючи, що він може втекти.

Представник прокуратури Олег Пересада, відповідаючи на питання про те, хто тепер гарантуватиме безпеку колишнього «командира ППО» угруповання «ДНР», заявив: «Тепер за життя пана Цемаха буде відповідати сам пан Цемах».

«Може бути загроза, оскільки досить багато уваги пану Цемаху приділяється, особливо в контексті розслідування збиття «Боїнга» «Малайзійських авіаліній», і, як я зазначав у суді, він є важливим елементом встановлення істини у цьому провадженні. І ми розуміємо, що наш північний сусід досить жорстко поводиться з небезпечними для себе особами», – сказав представник прокуратури.

Він додав, що тепер Цемах буде «достатньо складнодоступний для міжнародної спільної слідчої групи».

Пересада також заявив, що жодної офіційної інформації про обмін Цемаха до прокуратури не надходило.

Рішення суду є остаточним і не підлягає оскарженню.

Як припускають, Цемах є серед осіб, яких Росія хоче бачити у списку для обміну утримуваними особами з Україною.


"ОБКОМ"

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05 Сентября 2019 12:41

 

 

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