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АМКУ прийняв рішення про примусовий поділ компанії Фірташа

Сьогодні Антимонопольний комітет України ухвалив рішення примусово поділити групу компаній OSTCHEM Дмитра Фірташа у частині виробників азотних мінеральних добрив.


Про це повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв у Facebook:

«ПРИМУСОВИЙ ПОДІЛ ГРУПИ OSTCHEM – РІШЕННЯ АМКУ

Сьогодні, 5 вересня 2019 року, Антимонопольний комітет ухвалив рішення примусово поділити групу компаній OSTCHEM Дмитра Фірташа у частині виробників азотних мінеральних добрив та накласти на «НФ Трейдінг Україна» штраф у розмірі 107 млн грн.

Комітет встановив, що група компаній у складі заводів-виробників ПАТ «Азот», ПрАТ «Рівнеазот», ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання азот» та оптової торговельної компанії ТОВ «НФ Трейдінг Україна» зловживала монопольним (домінуючим) становищем на ринку первинної реалізації азотних мінеральних добрив впродовж 2014-2017 років.

Порушенням законодавства про захист економічної конкуренції визнано:

- Систематичний перепродаж всередині групи за завищеними цінами природного газу, який є основною сировиною при виробництві добрив, що призвело до встановлення необґрунтованої собівартості їх виробництва та, як наслідок, до завищення вартості реалізації добрив.

- Зупинку заводами з березня по червень 2017 року (час сезону весняно-польових робіт) виробництва азотних мінеральних добрив, що призвело до недопоставки товару аграріям. «Підставою» для зупинки заводів стало свідоме не проведення розрахунків за поставки газу і навіть не витребування вже оплаченого групою газу із сховищ. Водночас з покупців було взято передоплату за виробництво добрив.

Оскільки реалізація добрив за межі групи відбувалась через торговельну компанію ТОВ «НФ Трейдінг Україна», на цю компанію накладено максимально можливий відповідно до діючого законодавства штраф у розмірі 107 млн грн.

АМКУ вважає, що якби три основних вітчизняних заводи-виробника азотних мінеральних добрив конкурували між собою, а не діяли як один суб’єкт – група OSTCHEM, встановлені зловживання були б неможливими. Тому, з урахуванням тривалості та істотності порушення, його негативного впливу на аграрний ринок держави, та з метою ефективного припинення зловживання монопольним становищем до заводів групи застосовано санкцію у вигляді примусового поділу, який має відбутися впродовж 9 місяців з дати одержання цього рішення».


"ОБКОМ"

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05 Сентября 2019 13:05

 

 

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