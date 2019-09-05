Путін застеріг Зеленського від «переслідування» Медведчука

Президент РФ каже, що якщо влада в Україні буде «переслідувати» партію його кума Віктора Медведчука, це буде «великою помилкою» Зеленського.

Про це Путін заявив сьогодні на «Східному економічному форумі», повідомляє Українська правда.

Зокрема, Путін заявив: «Якщо сьогоднішня влада почне переслідування опозиції, то нічого доброго з цього не вийде... Було б дивно, якби почалося якесь закручування гайок... Вони не бігають по площах, не вимагають неможливого, вони працюють в рамках Конституції України, в рамках чинного закону. І на мій погляд, було б великою помилкою, якби робилися спроби заважати реалізації їхніх конституційних прав».

Також Путін назвав партію «Опозиційна платформа – За життя», політраду якої очолює Віктор Медведчук, «парламентською опозицією, яка має за собою довіру значної кількості виборців, підтверджену в ході демократичних виборів, голосуванням».

Він також сказав, що не бачив заяву Зеленського про нібито іноземне фінансування «Опозиційної платформи – За життя», і додав, що якщо така заява була, це означає, що «чинна на сьогодні влада в Києві ризикує наступити на ті ж самі граблі, на які наступало і колишнє українське керівництво в особі колишнього президента пана Порошенка».

У фільмі про свої «100 днів» Зеленський анонсував «дуже гучну історію, яка дуже погано закінчиться» щодо «Опозиційної платформи за життя». Він натякнув, що має інформацію про фінансування партії з-за кордону.