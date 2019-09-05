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Нацрада з питань ТБ звертатиметься до суду щодо анулювання ліцензії одного з «медведчуківських» телеканалів

5 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення вирішила звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії телеканалу NewsOne через систематичне розпалювання ворожнечі в ефірі каналу, за що NewsOne раніше вже отримав штраф, але не усунув порушень.


Про це повідомляє detector.media.

Нацрада вирішила:

1. Визнати розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі каналу 06.06–08.07.2019, що є порушенням абзаців 3-4 частини 2 статті 6 закону «Про телебачення і радіомовлення», ч. 1 ст. 28 закону «Про інформацію», та факт неусунення ліцензіатом порушень законодавства і невиконання рішення Нацради від 7.02.2019 та її розпорядження.

2. Звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення ТОВ «Новини 24 години» (телеканалу NewsOne).

Розпалювання ворожнечі Нацрада вбачає у висловлюваннях Віктора Медведчука, Юрія Бойка в трансляції з’їзду «Опозиційної платформи – За життя» 11 червня, Олени Лукаш у програмі «Суб’єктивні підсумки» 1 липня, Андрія Лесика та Анатолія Могильова у програмі «Протистояння» 28 червня, Вадима Рабіновича у програмі «Великий вечір» 1 липня, Юрія Павленка, Вадима Рабіновича, Сергія Шабовти, ведучих Альони Зінченко і Олександра Шелеста в програмі Live 8 липня, Євгена Червоненка в програмі «Дикий Live» 8 липня, Іллі Киви у програмі «Тема» 8 липня. Зокрема, вони називали фашистами представників попередньої влади і їхніх прихильників, а також тих, хто виходив на мітинги проти каналу NewsOne.

У своєму рішенні Нацрада посилається на рекомендацію комітету міністрів Ради Європи, яка передбачає засудження форм самовираження з мовою ворожнечі. Також у рішенні зазначається, що ототожнення когось із фашистами у контексті збройного конфлікту розпалює ворожнечу, а відродження фашизму є однією з тем російської пропаганди. Нацрада в рішенні цитує не лише норми закону та міжнародні рекомендації, а й Кодекс етики українського журналіста та редакційний статут каналу NewsOne, у якому йдеться про неприпустимість умисного перекручування фактів і маніпулювання фактами.

Член Нацради Сергій Костинський нагадав, що 7 лютого 2019 року Нацрада визнала наявність закликів до розпалювання ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, поширених телеканалом NewsOne у серпні-вересні 2018 року та застосувала до каналу за це санкцію штрафу (який досі не сплачено). NewsOne був зобов’язаний протягом двох тижнів привести свою діяльність у відповідність до законодавства, Нацрада йому надіслала розпорядження про усунення порушень.

«З метою перевірки, чи усунено порушення, у червні-липні 2019 року було проведено моніторинг каналу. Моніторинг зафіксував поширення в ефірі каналу висловлювань, що мають ознаки розпалювання ворожнечі та ненависті, що свідчить про неусунення ліцензіатом порушень законодавства. У зв’язку із цим 9 липня Нацрада призначила позапланову виїзну перевірку каналу», – пояснив пан Костинський.

Нагадаємо, що перевірка була призначена в тому числі за результатами моніторингу ефірів NewsOne за 8 липня, де обговорювалася ідея спільного з російським телеканалом «Россия» телемарафону «Надо поговорить» і його скасування.

За словами пана Костинського, Нацраді кілька разів не вдавалося доставити і вручити представникам NewsOne повідомлення про проведення перевірки – ні поштою, ні особисто. Незважаючи на це, перевірка була проведена і підтвердила зафіксовані моніторингом порушення.

Розгляд питання каналу NewsOne тривав кілька годин. У цей час під будівлею Нацради проходили мітинги прихильників і противників телеканалу NewsOne. А телеканали NewsOne, «112 Україна» і ZIK організували телеміст на підтримку NewsOne. Під час телемосту вибірково транслювали засідання Нацради та вибірково показували мітинг прихильників NewsOne.

Зрештою, присутні шестеро членів Нацради одноголосно ухвалили рішення звернутися до суду з позовом про анулювання ліцензії NewsOne. Зала відреагувала оплесками.


"ОБКОМ"

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05 Сентября 2019 15:58

 

 

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