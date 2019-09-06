Доба ООС: один військовий загинув, одного поранено Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 6 вересня говориться: «5 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 16 обстрілів позицій об'єднаних сил: двічі неподалік ТАЛАКІВКИ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу НОВОГНАТІВКИ– зі стрілецької зброї; тричі неподалік ВОДЯНОГО – зі станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі поблизу ЛЕБЕДИНСЬКОГО – зі стрілецької зброї. двічі неподалік НОВОТРОЇЦЬКОГО – з автоматичного гранатомета та великокаліберних кулеметів; поблизу ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі неподалік АВДІЇВКИ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік ПАВЛОПОЛЯ – з великокаліберних кулеметів. поблизу ПИЩЕВИКА – з великокаліберних кулеметів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 5 обстрілів позицій об'єднаних сил: в районі ЗАЙЦЕВОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік ПІВДЕННОГО– з артилерійських систем калібру 122 мм, з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі ЗОЛОТОГО – зі станкового протитанкового гранатомета. двічі неподалік НОВГОРОДСЬКОГО – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД»: неподалік ПАВЛОПОЛЯ – зі стрілецької зброї; поблизу ВОДЯНОГО – з мінометів калібру 82 мм».

"ОБКОМ" Версия для печати 06 Сентября 2019 08:35 Опубликовать Tweet





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