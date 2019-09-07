Зеленський прокоментував ситуацію з Цемахом

Зеленський повідомив, що Володимира Цемаха, якого вважають одним зі свідків у справі малайзійського «Боїнга», допитали перед відправленням до Росії.

«Допитали і не тільки перед поверненням. Я не називати прізвищ європейських лідерів, з якими ми проговорили час для всіх слідчих дій. Ми все це зробили. Все, про що нас попросили. Це було складно. Я боявся, що через це може зірватися обмін», - сказав він журналістам у Борисполі на церемонії зустрічі повернених в Україну українських полонених і заручників.