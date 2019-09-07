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Євро-2020: Литва – Україна – 0:3
У Вільнюсі збірна України перемогла у черговому матчі відбіркового турніру Чемпіонату Європи з футболу 2020 року.
Українська команда зберігає одноосібне лідерство у своїй групі з 13 очками після 5 матчів.
Голи: Зінченко (7 хв.), Марлос (27), Маліновський (61).
Стартовий склад збірної України: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Маліновський, Степаненко – Ярмоленко, Марлос, Зінченко, Яремчук (на заміну виходили Циганков, Мораес, Безус).
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