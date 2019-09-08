Зеленський і Путін висловили один одному своє задоволення

Також обговорювалася «проблематика внутрішньоукраїнського врегулювання».

Офіс Зеленського повідомив у Facebook про його телефонну розмову з Путіним: «Сторони підкреслили, що задоволені результатом виконання домовленостей у рамках першого етапу на шляху до нормалізації діалогу.

Також президенти двох країн домовилися найближчим часом обговорити дату проведення зустрічі в Нормандському форматі. Крім того, йшлося про подальші кроки у рамках Мінського процесу для врегулювання конфлікту на Донбасі».

У свою чергу, у Кремлі підкреслили, що розмова відбулася за ініціативою Зеленського, а також зазначили, що (мовою оригіналу) «при обсуждении проблематики внутриукраинского урегулирования подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня».