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Доба ООС: 13 обстрілів, поранено одного військового
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 10 вересня говориться:
«9 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
тричі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
двічі поблизу Новотроїцького – зі стрілецької зброї;
неподалік Авдіївки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
неподалік Опитного – з автоматичного гранатомета;
двічі поблизу Павлополя – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
неподалік Зайцевого – з міномета калібру 82 мм;
двічі поблизу Троїцького – зі стрілецької зброї;
неподалік Причепилівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець отримав бойове поранення.
Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано».
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