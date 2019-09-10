«Слуги Зеленського» прийняли запропонований Зеленським закон про імпічмент

Усі інші фракції ради відмовилися підтримати цей законопроект «в цілому».

Верховна Рада проголосувала за внесений Зеленським проект закону «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)».

За прийняття за основу проекту №1012 проголосували 337 нардепів.

Після цього спікер Дмитро Разумков запропонував проголосувати за проект в цілому. За це проголосували 245 депутатів (243 – зі фракції «Слуга народу»). Представники усіх інших фракції зазначали, що це порушує регламент Ради. Проте Разумков наполягав, що проект не потребує доопрацювання, і оголосив голосування «в цілому».

Цього разу «за» проголосувала 245 депутатів (244 – представники фракції «Слуга народу» + спікер Разумков).

Після цього було оголошено перерву у роботі парламенту.