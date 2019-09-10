Скасовано рішення Єврокомісії щодо допуску «Газпрому» до газопроводу OPAL

Суд Євросоюзу у вівторок скасував рішення ЄС, що дозволяє російському «Газпрому2 постачати більше газу по газопроводу OPAL, який зв'язує його газопровід Nord Stream з Німеччиною.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на RMF24.

«Це рішення було ухвалене з порушенням засади енергетичної солідарності», - вирішили судді з Люксембурга.

Йдеться про рішення Єврокомісії від 28 жовтня 2016 року, яке дозволяло ширше використання газопроводу OPAL. До того росіяни використовували половину його потужності.

Польща заявила, що рішення ЄК призводить до концентрації в одних руках джерел і засобів постачання газу, що «суперечить принципу диверсифікації джерел, шляхів постачання та управління ризиками перешкод або припинення поставок газу». В результаті польський уряд оскаржив це рішення у Суді ЄС.

У грудні 2018 року Варшава аргументувала, що рішення ЄК є несприятливим для енергетичної безпеки Польщі.

«Суд установив недійсність рішення Комісії про затвердження зміни системи встановлення винятків щодо використання газопроводу OPAL», - йдеться в постанові суду ЄС.

Теоретично ЄК може подати апеляцію на рішення суду, але вона має бути обмежена тільки юридичними питаннями.