В Раді домовилися: у майбутньому не будуть голосувати так, як голосували за закон про імпічмент

Фракції Верховної Ради дійшли згоди: законопроекти голосуватимуть лише за основу, а не відразу в цілому, при цьому народні депутати зобов'язалися подавати лише змістовні поправки, повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Юрчишин.

«У результаті наради керівників фракцій погоджено, що право подавати правки буде захищено. «Слуги народу» готові йти на друге читання зі скороченою процедурою подання правок. Інші фракції взяли на себе зобов'язання подавати лише змістовні правки», - написав він на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

Як передає кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, після цього парламент ухвалив у першому читанні низку законопроектів, зокрема №№1009, 1025, 1080, 1076, і проголосував за скорочення термінів підготовки документів до другого читання.

«Домовленість діє», - зазначив Юрчишин в одному зі своїх постів у Facebook.

Як вже повідомлялося, більшість Верховної Ради (244 «слуги народу» та спікер Разумков) під час голосування в цілому за проект закону про процедуру імпічменту знехтувала нормами регламенту, які забороняють ухвалювати законопроект за основу та в цілому, якщо є заперечення народних депутатів.

Проте законопроект було затверджено в цілому, а перед цим більшість проголосувала за визнання законопроекту таким, який не потребує доопрацювання.