Зеленський вирішив розігнати Центрвиборчком

Зеленський направив до парламенту подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.

Про це повідомляє Українська правда і наводить текст подання.

В поданні Зеленський він вказує, що ЦВК «неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість». На доказ цьому він наводить рішення ЦВК про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати.

Зокрема Зеленський згадує позицію ЦВК щодо 169 округу у Харкові, де комісія не реєструвала кандидатом «слугу народа» Олександра Куницького, який пізніше переміг Олександра Грановського.

Також причиною для розпуску вказується позиція ЦВК щодо округу 198, де суд скасував реєстрацію ЦВК народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика: «Крім того, надзвичайно дивними та непослідовними є дії Центральної виборчої комісії стосовно встановлення результатів виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі №198. Станом на день внесення цього подання результати виборів у одномандатному окрузі №198 Центральною виборчою комісією не встановленні».

Стаття 31 Закону про ЦВК передбачає, що повноваження всього складу комісії можуть бути достроково припинені Верховною Радою за «вмотивованим поданням президента».

Рішення про дострокове припинення повноважень шляхом звільнення з посади всього складу комісії приймається Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу.

Документ підписаний Зеленським 9 вересня. 10 вересня він надійшов до Верховної Ради.