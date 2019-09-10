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Заступником Богдана став адвокат Єфремова
Зеленський призначив адвоката Андрія Смирнова заступником голови ОПУ.
Відповідний указ опубліковано на сайті Зеленського.
Смирнов, імовірно, буде курирувати питання судової реформи замість Руслана Рябошапки, який пішов на посаду генерального прокурора.
Смирнов відомий тим, що є адвокатом одного з колишніх лідерів «Партії регіонів» Олександра Єфремова, якого нещодавно випустили з-під варти.
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