Рада хоче підняти «планку» незаконного збагачення на запропоновану Зеленським висоту - у 15 разів

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону Зеленського «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів» №1031, який передбачає доповнення Кримінального кодексу України відповідною статтею 368-5 про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

За відповідне рішення на засіданні в середу проголосували 316 депутатів, повідомляє DT.UA.

Під час обговорення законопроекту низка депутатів зазначили, що запропонована президентом планка фінансових зловживань занадто висока, оскільки тоді під амністію потрапить більшість топ-корупціонерів.

«Поставивши таку високу планку саджання, весни доведеться чекати дуже довго», - зазначив під час обговорення депутат від партії «Голос», апелюючи до передвиборчого лозунгу Зеленського «Прийде весна – будемо саджати».

Також Рада погодилася на підготовку до розгляду у другому читанні законопроекту в скорочені терміни.

Законопроект Зеленського №1031 про конфіскацію незаконно набутого майна осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за придбання таких активів, пропонує встановити кримінальну відповідальність за придбання чиновником активів вартістю більш ніж на 15 тис. неоподатковуваних мінімумів вище його законних доходів, тобто близько 14,4 млн. гривень. Чиновники, незаконні доходи яких становлять меншу суму, підпадають під амністію.

У той же час альтернативні законопроекти № 1031-1 і № 1031-2 пропонували встановити межу на рівні 1 тис неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або ж близько 960 тис. грн (як і було в скасованому Конституційним судом законі), або до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів, тобто близько 3 млн гривень.

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