Голова Центрвиборчкому відповіла на претензії Зеленського: «Україна може пишатися виборами»

Проте комітет Ради проти бажання Зеленського розігнати ЦВК не пішов.

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук стверджує, що відомство під її керівництвом працювало незалежно та «рівновіддалено» від усіх політичних партій. Про це вона заявила на засіданні комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, повідомляє Українська правда.

Зокрема, Сліпачук зазначила: «З самого початку своєї роботи Центральна виборча комісія була абсолютна незалежна та рівновіддалена від усіх політичних сил. І саме це стало запорукою такого успішного результату проведених виборчих кампаній.

Всі міжнародні спостерігачі, які відслідковували виборчий процес відмітили, що багато проблем, з якими стикнулася Центральна виборча комісія, є проблемами виборчого законодавства і повного безладу в судовій практиці.

Я розумію, що є певні політичні рішення, які можуть бути прийняті, в тому числі, в стінах парламенту. Але будь-яке політичне рішення має відповідати закону».

Відповідаючи на претензії щодо діяльності ЦВК, Сліпачук сказала, що комісія не має повноважень для перевірок інформації, яку подають кандидати у депутати.

Також Сліпачук згадала про те, що кандидати на парламентських виборах часто використовували назву партії «Слуга народу». За словами Сліпачук, комісія наголошувала на «цій практиці» під час брифінгів, зверталась до правоохоронців та просила громадян звертатись до суду. Водночас, ЦВК не має «юридично встановлених важелів», щоб реагувати на такі проблеми.

Стосовно округу 198, де суд скасував реєстрацію народного депутата, Сліпачук заявила, що в останньому судовому рішенні від 9 вересня зазначено, що дії ЦВК були послідовними і без зволікань.

Також голова Центрвиборчкому прокоментувала ситуацію на 169 окрузі у Харкові. Там комісія не реєструвала кандидатом від «Слуги народу» Олександра Куницького, який пізніше переміг Олександра Грановського.

Сліпачук назвала ситуацію з Куницьким непересічною, тому що він «публічно визнав і іноземне громадянство, і те, що подані ним документи не відповідають обставинам».

Сліпачук вважає, що питання про звільнення членів ЦВК «поставить під сумнів легітимність виборів», якими «Україна може пишатись».

Нагадаємо, Зеленський направив до парламенту подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.

В поданні він вказує, що комісія «неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість». На доказ цьому він наводить рішення ЦВК про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати.

Також причиною для розпуску вказується позиція ЦВК щодо округу 198, де суд скасував реєстрацію ЦВК народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика.

За словами Рудика, його перемогу в окрузі оскаржує в судах опонент від партії влади. Згідно з попередніми даними на сайті ЦВК, друге місце на виборах у цьому окрузі кандидатка від «Слуги народу» Наталія Д’яченко. Розрив між опонентами – 1015 голосів.

Проте сьогодні, 11 вересня, профільний комітет Верховної Ради підтримав подання Зеленського.

У Раді вважають, що парламент вже 12 вересня може розглянути це подання.