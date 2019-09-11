Голова Центрвиборчкому відповіла на претензії Зеленського: «Україна може пишатися виборами»

 

17 сентября

12:33

Гончарук прокоментував свій коментар щодо ПриватБанку

10:18

Прем’єр Гончарук не виключає «компроміс» із Коломойським щодо ПриватБанку

09:12

«Слуги народу» пропонують змінити закон «Про столицю» і провести вибори мера Києва у грудні

08:58

Будинок колишньої глави Нацбанку Гонтаревої спалили

08:40

Дoба ООС: один наш військовий загинув, двох поранено

16 сентября

17:28

Після програного Зеленським парі чиновників міської ради Дніпра оголошено в розшук

17:07

Скасовано постанову Матіоса про «засекречення» декларацій військових прокурорів

12:55

І цього тижня Зеленський не зможе відібрати у Авакова Нацгвардію

12:23

Бюджет-2020 презентують нардепам у п’ятницю

12:11

Посольство США сподівається, що нова ЦВК буде не гірше той, що розігнав Зеленський

11:59

Богдан - о фракції «Слуга народу»: там є «божевільні, психічно хворі»

08:41

Доба ООС: поранено одного військовослужбовця

15 сентября

17:27

Рада отримала проект держбюджету-2020

09:03

Доба ООС: обстріли не припиняються

14 сентября

14:59

Зеленський наклав вето на Виборчий кодекс з відкритими списками

08:50

Доба ООС: поранено вісьмох наших військових

13 сентября

18:44

У Кремлі наполягають: спочатку фіксація «формули Штайнмайера» - потім «нормандська» зустріч

17:26

Для Коломойського відкрилося «хороше вікно»: крізь нього він бачить вихід із ситуації з ПриватБанком

16:52

Меру Дніпра не пробачили вигране у Зеленського парі: у міськраді обшук

13:58

Порошенко прийшов на допит до ДБР – ДБР прийшло з обшуком до банка Порошенка

13:34

Стало відомо, під приводом чого намагаються вилучити у ПриватБанку документи, «пов'язані з юридичним захистом банку»

13:20

Зеленський прокоментував «фото тижня»

12:19

Чоловічки Зеленського передумали відстороняти Геращенко від засідань Ради

12:08

Зеленський: АМКУ перезапускається – голова АМКУ залишається

11:38

Рада розпустила ЦВК

10:06

Нацрада з питань ТБ створила групу для захисту інформаційного простору

09:36

Екс-заступник голови ЦВК: розпуск Центрвиборчкому - підґрунтя для референдумів

08:53

Доба ООС: загинув боєць Нацгвардії

12 сентября

18:04

Зеленський анонсував обговорення «формули Штайнмаєра»

17:37

МЗС запевняє, що денонсацію угод із Росією та СНД буде продовжено

Голова Центрвиборчкому відповіла на претензії Зеленського: «Україна може пишатися виборами»

Проте комітет Ради проти бажання Зеленського розігнати ЦВК не пішов.


Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук стверджує, що відомство під її керівництвом працювало незалежно та «рівновіддалено» від усіх політичних партій. Про це вона заявила на засіданні комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, повідомляє Українська правда.

Зокрема, Сліпачук зазначила: «З самого початку своєї роботи Центральна виборча комісія була абсолютна незалежна та рівновіддалена від усіх політичних сил. І саме це стало запорукою такого успішного результату проведених виборчих кампаній.

Всі міжнародні спостерігачі, які відслідковували виборчий процес відмітили, що багато проблем, з якими стикнулася Центральна виборча комісія, є проблемами виборчого законодавства і повного безладу в судовій практиці.

Я розумію, що є певні політичні рішення, які можуть бути прийняті, в тому числі, в стінах парламенту. Але будь-яке політичне рішення має відповідати закону».

Відповідаючи на претензії щодо діяльності ЦВК, Сліпачук сказала, що комісія не має повноважень для перевірок інформації, яку подають кандидати у депутати.

Також Сліпачук згадала про те, що кандидати на парламентських виборах часто використовували назву партії «Слуга народу». За словами Сліпачук, комісія наголошувала на «цій практиці» під час брифінгів, зверталась до правоохоронців та просила громадян звертатись до суду. Водночас, ЦВК не має «юридично встановлених важелів», щоб реагувати на такі проблеми.

Стосовно округу 198, де суд скасував реєстрацію народного депутата, Сліпачук заявила, що в останньому судовому рішенні від 9 вересня зазначено, що дії ЦВК були послідовними і без зволікань.

Також голова Центрвиборчкому прокоментувала ситуацію на 169 окрузі у Харкові. Там комісія не реєструвала кандидатом від «Слуги народу» Олександра Куницького, який пізніше переміг Олександра Грановського.

Сліпачук назвала ситуацію з Куницьким непересічною, тому що він «публічно визнав і іноземне громадянство, і те, що подані ним документи не відповідають обставинам».

Сліпачук вважає, що питання про звільнення членів ЦВК «поставить під сумнів легітимність виборів», якими «Україна може пишатись».

Нагадаємо, Зеленський направив до парламенту подання про дострокове припинення повноважень ЦВК.

В поданні він вказує, що комісія «неодноразово проявляла недостатню виваженість або навіть політичну упередженість». На доказ цьому він наводить рішення ЦВК про відмову в реєстрації 28 кандидатів у народні депутати.

Також причиною для розпуску вказується позиція ЦВК щодо округу 198, де суд скасував реєстрацію ЦВК народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика.

За словами Рудика, його перемогу в окрузі оскаржує в судах опонент від партії влади. Згідно з попередніми даними на сайті ЦВК, друге місце на виборах у цьому окрузі кандидатка від «Слуги народу» Наталія Д’яченко. Розрив між опонентами – 1015 голосів.

Проте сьогодні, 11 вересня, профільний комітет Верховної Ради підтримав подання Зеленського.

У Раді вважають, що парламент вже 12 вересня може розглянути це подання.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

11 Сентября 2019 18:06

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (3)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (13)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (11)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (53)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (6)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (112)

Урочистого рукостискання від Зеленського (41)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 