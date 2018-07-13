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ПРОШУ ПАНА ДО САЛОНУ
Пасажирів Києва запрошують на транспортний суботник – не безкоштовний, а навпаки
Проте безстроковий (початок толоки: 5.20 – 5.55 ранку 14 липня, тобто ось-ось).
У кого є пільга пенсіонера, ветерана, чорнобильця та ін. категорій населення – мати прі собі посвідчення. Всім іншим й гостям суботника – пластиковій безконтактній «жетон» за 8,00 грн., що гарантує вхід у метро, а також й вихід.
Подробиці – у відповідному розпорядженні Київської міської державної адміністрації. Вивчайте уважно: там є все, що треба, не тільки про метро, - хіба що не вказані зупинки на вимогу. Але над цім недоліком вже працюють і збирають підписи під петицією…
З того часу, як мер нашої столиці – вічно старовинного, але ще деінде трохи забацаного міста Київ-Герой – Віталій Кличко (теж, між іншим, Боксер-Герой України – і не за версією якоїсь WBC, WC чи МЖ, а згідно з Указом!) пересів із крісла мера на велосипед, з якого згодом впав и повернувся до кабінету мера вже пішки,
- з того самого часу колесо транспортної історії Києва покотилось в інший бік, тобто кудись.
И котилося б собі то колесо аж до Житомира, але вчасно (десь у лютому 17-го року) зупинилося на Шулявському мості, який лише тоді зізнався, що втомився, як собака. І аж заговорив тією «собачою мовою», - а до того руйнувався мовчки і сам по собі. Проте головне, що міст зізнався про свою хворобу не якомусь там лікарю чи доктору, а самому Віталію:
«Я устал от времени! – скиглив Міст Шулявський. – А меня аварийным инвалидом не признают!.. хнык… а я ж важнейший объект инфраструктуры города!.. хнык-хнык».
Але це життя, а життя – це не путівник по Лаврі чи Андріївському увозу. Бува, що й не кожну живу людину визнають інвалідом, навіть якщо вона вже мертва, і та пільга їй вже до дупи, як то кажуть (вибачаємось за вислів, прийміть наші співчуття).
Правда, кажуть, що Віталій передав це шулявське скиглення найближчому до себе доктору – брату. Але тут раптом і з’ясувалось, що Doctor Володимир Steel Hammer Кличко – це, скоріш за все, більше костоправ, ніж «мостоправ». Хоча про це й попереджали кожного разу, як Doctor Steel Нammer з’являвся перед широким загалом,
- навіть до «русского витязя Поветкина» це дійшло (правда, вже наприкінці 12-раундової операції, але він залишився живим).
Так ось, після того ДТП із велосипедом Віталій Mmer Кличко прозрів, і його увага й симпатії до громадського транспорту зросли. Але контужена бруківкою голова заважала: одного (і останнього) разу Віталій не зміг знайти двері до салону громадського тролейбуса. Завдяки чому спустився до столичного метрополітену, заплатив один жетон, але примудрився пошкодити відразу три турнікета і один потяг.
Чим налякав весь підземний табір вагітних циганських дівчат, жінок і бабусь.
Ці бідолашні, нажахані роми й ромки зникли десь у тунелі назавжди, здавалося - аж до червня цього вже року, коли їх нарешті знайшли у Голосіївському парку Києва у брудних наметах.
Борг перед ушкодженим метро Віталій повертати, звісно, не поспішав (за ромів і поготів нема чого згадувати в цьому контексті, це взагалі не його електорат) – але йому нагадали. І рахунок «викотили» - десь 2 мільярда грн. И платити треба, бо, по-перше – суди програли й прогавили, по-друге – Павло Фукс вже замахався чекати ті гроші (а Фукс – це дуже непростий російсько-українській підприємець).
Нарешті: цей Фукс, як хтось стверджує, - це друг самого Віталія Кличко й – головне! – друзів самого Президента Держави.
Зайве, мабуть, пояснювати: якщо мер Віталій боржок за метро не поверне, то закопають того Віталія на самому дні станції метро «Печерська». І метро зачиниться назавжди: щоб ані Мухтар, ані Рекс, ані будь-який поліцейський пес не запідозрив нічого зайвого. А то ще підірветься у темряві на розтяжці системи РГД-5.
Становище Віталія жахливе, проте не безнадійне. Тому він і звернувся нещодавно до кращих представників київської громади: любі друзі, а що робити?
Но то було риторичне запитання. Тому що нічого особливого чи нового робити й не треба – треба лише платити. Бо, як ще тиждень тому влучно попередив депутатів Київради Віталій, «без підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті не уникнути кризи у транспортній сфері столиці!.. отримані кошти будуть спрямовані на розвиток транспортної інфраструктури!!!.. Останнє підвищення тарифів відбулось у лютому 2015 року! (а у 2017 році… так… лише коригування окремих його складових)… А тим часом зросли тарифи на електроенергію!! (вочевидь, мер натякав на формулу «Роттердам +» - «Обком»). Подорожчало дизельне пальне! Вартість шин – у 1,5 рази, о…єть просто!! (це вже від кореспондента «Обкома», точніше - від деяких депутатів Київради, котрі слухали цю промову поруч з нами; вибачте на слові – але це цитата, якщо без трьох крапок)
<…>«Київпастрансу» не вистачає 1/4 від штату працівників – 2 434 незаповнених вакансії, у «Київському метрополітені» - 468 вакансій!!», - волав Віталій, аж на Бессарабці, кажуть, його було чути: «Люди пішки тікають хто куди добіжить!»…
Врешті-решт «потребує також ремонту і рухомий склад київського метрополітену, яким щодня користуються в середньому півтора мільйона пасажирів», - нагадав мєр.
Це майже уривок з «Нірвани», де один депутат так само теревенив у телевізорі: «Пенсіонери не получають пенсію, солдати патрони, газовики газ, нафтовики нафту, а в Дніпрі перевелась риба, а в коморах миші, бо нема що гризти… повний гаплик, що не ясно?»
А ще той клятий Шулявський міст, хай йому грець, старий дідуган, із якого не те що пісок – цеглини вже сиплються не першій рік. Але це окрема «історія хвороби» - проте теж цікава, як кримінальне чтиво.
(фото stroyobzor.ua)
«Останнє, на чому хочу наголосити: сьогодні всі маніпулюють цифрою 8 гривень за проїзд!» – додав Віталій Кличко у кінці своєї промови.
- А чого саме 8, якщо сам Віталя наголосив, що це все одно десь поруч із собівартістю 1-разового проїзду? – запитав кореспондент «Обкома» знайомого депутата столиці. – Чому не 10? Чи 15?
- Розумієш, старий, - посміхнувся той, - коли Віталя головою навернувся з того велика, то колесо пішло «вісімкою». Але то дрібниця, позаяк Віталя більш за кермо тієї «лайби» не сяде. Але ж у нього ще й звивини мозку завернулись - як та «вісімка». Ось и все. Так що 8 гривень – або 88. Інших варіантів сучасна медицина не передбачає.
…Таким чином, киянам нема куди подітися, ніж йти завтра на той суботник довжиною у тижні і місяці - відробляти борги за інфраструктуру свого улюбленого міста. Але киян не залякати толокою чи маршруткою в годину-пік. Та й лопату, віник чи мітлу брати з собою вже не треба. Зручно, погодьтеся.
Граблі теж краще залишити вдома. Майте замість граблів зайвих 8-16 грн. у гаманці.
Євген КОСЯЧКОВ
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