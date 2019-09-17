«Слуги народу» пропонують змінити закон «Про столицю» і провести вибори мера Києва у грудні

Група народних депутатів фракції «Слуга народу» внесла у Верховну Раду законопроект, який призначає позачергові вибори мера Києва та депутатів міської ради на 8 грудня 2019 року.

Про це йдеться у проекті закону про внесення змін до закону «Про столицю України – місто-герой Київ» №2143, що зареєстрований на сайті Верховної Ради, повідомляє Українська правда.

У тексті законопроекту, зокрема, говориться: «Призначити позачергові вибори Київського міського голови та депутатів Київської міської ради на неділю 8 грудня 2019 року».

Ініціаторами документа є 39 нардепів на чолі з головою комітету з питань місцевого самоврядування Андрієм Клочко. Серед них 36 – із фракції «Слуга народу».

Документ також описує порядок призначення і повноваження голови Київської міської державної адміністрації. Голову КМДА призначає та звільняє президент за поданням Кабінету міністрів.

Офіс Зеленського домагався звільнення Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня. Попередній склад уряду Володимира Гройсмана відмовився розглядати відставку Кличка. 4 вересня Кабмін погодив відставку. Кличко назвав рішення Кабміну незаконним.