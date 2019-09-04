 

10 сентября

19:28

Заступником Богдана став адвокат Єфремова

18:10

Зеленський вирішив розігнати Центрвиборчком

15:06

В Раді домовилися: у майбутньому не будуть голосувати так, як голосували за закон про імпічмент

14:27

Скасовано рішення Єврокомісії щодо допуску «Газпрому» до газопроводу OPAL

11:22

«Слуги Зеленського» прийняли запропонований Зеленським закон про імпічмент

08:41

Доба ООС: 13 обстрілів, поранено одного військового

09 сентября

08:49

Доба ООС: постраждав один військовий

08 сентября

08:57

Зеленський і Путін висловили один одному своє задоволення

08:39

Доба ООС: 14 обстрілів, без втрат

07 сентября

20:50

Євро-2020: Литва – Україна – 0:3

14:59

Зеленський прокоментував ситуацію з Цемахом

13:52

35 українських полонених повернулися додому

06 сентября

08:35

Доба ООС: один військовий загинув, одного поранено

05 сентября

15:58

Нацрада з питань ТБ звертатиметься до суду щодо анулювання ліцензії одного з «медведчуківських» телеканалів

14:22

НБУ знизив облікову ставку до 16,5%

13:39

Путін застеріг Зеленського від «переслідування» Медведчука

13:05

АМКУ прийняв рішення про примусовий поділ компанії Фірташа

12:41

Цемаха звільнено під особисте зобов'язання, електронного браслета він не носитиме

12:20

Суд звільнив з-під варти свідка у справі MH17 Цемаха

11:45

Суд дозволив затримати колишнього голову НКРЕКП Вовка

11:26

На «АрселорМіттал Кривий Ріг» здивовані заявою ДПС про «9 мільярдів» - ДПС цю заяву вже спростувала

11:01

ВАКС починає роботу. Зеленський обіцяє допомогу

08:17

Доба ООС: загинув один військовий

04 сентября

21:15

Керівники фракцій Київради просять Зеленського призначити Кличка головою КМДА

20:46

Обрано уповноваженого з захисту державної мови

19:37

В обмін на міст, мобільний зв’язок і інші пропозиції України бойовики ОРДЛО можуть повернути «націоналізований» хлібозавод

19:00

Окружний суд призупинив ліквідацію патріархату Філарета

17:32

Прем’єр Гончарук: звільнення Кличка – це «посилення Кличка»

17:23

Кличко про своє звільнення: це позбавляє киян «права обирати владу»

15:02

Новий уряд погодив звільнення Кличка

Керівники фракцій Київради просять Зеленського призначити Кличка головою КМДА

Голови депутатських фракцій Київради звернулися до Зеленського з проханням призначити Віталія Кличка на посаду голови Київської міської державної адміністрації.


«З метою забезпечення у місті Києві місцевого самоврядування, ми, голови депутатських фракцій Київської міської ради VIII скликання, звертаємося до Вас призначити на посаду голови Київської міської державної адміністрації Кличка Віталія Володимировича, обраного Київським міським головою на чергових виборах 25 жовтня 2015 року», – йдеться у зверненні голів депутатських фракцій Київради.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

04 Сентября 2019 21:15

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (3)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (13)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (11)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (52)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (6)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (112)

Урочистого рукостискання від Зеленського (41)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 