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Керівники фракцій Київради просять Зеленського призначити Кличка головою КМДА
Голови депутатських фракцій Київради звернулися до Зеленського з проханням призначити Віталія Кличка на посаду голови Київської міської державної адміністрації.
«З метою забезпечення у місті Києві місцевого самоврядування, ми, голови депутатських фракцій Київської міської ради VIII скликання, звертаємося до Вас призначити на посаду голови Київської міської державної адміністрації Кличка Віталія Володимировича, обраного Київським міським головою на чергових виборах 25 жовтня 2015 року», – йдеться у зверненні голів депутатських фракцій Київради.