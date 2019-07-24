 

24 июля

17:43

Майбутній генеральній прокурор вважає «наїзд» Зеленського і Баканова на «ArcelorMittal Кривий Ріг» законним «абсолютно»

16:48

Брат представника Зеленського в Раді теж буде в Раді

15:49

Денісова каже, що «домовленості про повернення українських моряків вже досягнуто». Безсмертний закликав «зняти рожеві окуляри»

14:31

Перерахунок голосів підтвердив поразку брата Медведчука

13:20

В уряді підтверджують: ОПУЗ просить внести подання на звільнення Кличка

13:11

Глава ОПУЗу Богдан вже просить Кабмін звільнити Кличка з посади глави КМДА

13:00

Уряд не проти, щоб Івано-Франківську ОДА очолив менеджер Ахметова

12:52

Гладковський-Свинарчук-старший ледве встиг повернутися до корпорації «Богдан», а НАБУ вже той «Богдан» обшукує

12:29

«Кривий Ріг - Портнов - «Квартал» - РНБО - транзит»: дещо про команду нового заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони

11:59

Єфремов вийшов за ворота СІЗО і заявив, що він з політикою не «зав'язує», в натурі

10:22

Зеленський десь відкопав раритетне «нове обличчя» – і призначив його заступником секретаря РНБО

08:59

У Коломойського вражені: виявляється, прем’єр Гройсман знає таблицю множення

08:12

Доба ООС: в окупантів 3 по «200»

00:00

Перше засідання нової Ради відкриє старий Іоффе – колишній «регіонал» від партії Медведчука-Рабіновича

23 июля

23:36

ЦВК залишилося опрацювати 1,05% протоколів: «Самопоміч» програє «зеленим»

20:54

Через «наїзди» Зеленського і його слуги Вані Баканова «ArcelorMittal Кривий Ріг» зазнає збитків на мільйон доларів мінімум

20:16

Суд дозволив УПЦ МП і надалі ховати від українців свою приналежність до московських попів

19:26

«Все може вирішитись кількома голосами»: «справжній слуга народу» випередив свого головного конкурента на 0,72% і посів 3-е місце

18:03

Надія радіє: Савченко каже, що «народ звільнив» її «від совісті»

16:59

У Раду потрапила ще одна «слуга народу» - від «Кварталу», Криму та ДУСі

16:38

Не те місто називали Юзівкою: трійця «юзіків» задавила весь Кривий Ріг

16:02

Верховний Суд відклав розгляд незаконного указу Зеленського про звільнення державного уповноваженого АМКУ

14:44

Брат Медведчука програв вибори

13:31

ЦВК досі не може порахувати голоси на окрузі, де менеджер Ахметова випереджає брата Медведчука

13:11

Майкл Щур звільнився з «Суспільного»

12:49

Не встиг ще Луценко як слід розслабитися у відпустці, а про нього вже згадали НАБУ і САП

11:12

У ДФС відсьогодні новий керівник-ліквідатор

10:59

Набули чинності укази Зеленського про покращення Карпат та протидію рейдерам

10:43

МЗС Росії вітає вибір народу України

10:27

СБУ відрапортувала про «локалізацію екоциду» на «ArcelorMittal Кривий Ріг». На комбінаті зазначили, що не треба було кришку знімати, і роз'яснили слідчим закони фізики

Глава ОПУЗу Богдан вже просить Кабмін звільнити Кличка з посади глави КМДА

Зеленський ще до тріумфу його партії на виборах попереджав мера столиці про таку перспективу.


Як повідомив у Facebook головний редактор сайту «Обозреватель» Орест Сохар, «глава офісу президента Андрій Богдан відправив міністру Кабінету міністрів Олександру Саєнку листа з проханням зробити подання про звільнення Віталія Кличка з посади глави КМДА».

ДИВ. ТАКОЖ: Зеленський вважає, що головним у Києві має бути «його людина», а не обраний киянами мер


"ОБКОМ"

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24 Июля 2019 13:11

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (3)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (11)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (9)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (47)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (4)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (92)

Урочистого рукостискання від Зеленського (38)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 