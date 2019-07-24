|
|
|
Глава ОПУЗу Богдан вже просить Кабмін звільнити Кличка з посади глави КМДА
Зеленський ще до тріумфу його партії на виборах попереджав мера столиці про таку перспективу.
Як повідомив у Facebook головний редактор сайту «Обозреватель» Орест Сохар, «глава офісу президента Андрій Богдан відправив міністру Кабінету міністрів Олександру Саєнку листа з проханням зробити подання про звільнення Віталія Кличка з посади глави КМДА».
ДИВ. ТАКОЖ: Зеленський вважає, що головним у Києві має бути «його людина», а не обраний киянами мер
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку