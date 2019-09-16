Посольство США сподівається, що нова ЦВК буде не гірше той, що розігнав Зеленський

Президентські та парламентські вибори 2019 року у посольстві вважають «достовірними» та «добре організованими».

Про це йдеться у заяві посольства у Facebook:

«Ми вітаємо ЦВК, яка припиняє свої повноваження, та її голову з неупередженим та успішним проведенням історичних, достовірних, добре організованих президентських і парламентських виборів 2019 року. Нова влада, діючи в межах закону, змінюючи її склад, тепер несе відповідальність за те, щоб ця важлива інституція зберігала свою незалежність та неупередженість в очах українського народу. Ми сподіваємось, що досвідчені професійні співробітники ЦВК продовжать свою роботу задля підтримки успіху України як демократії».