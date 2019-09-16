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Богдан - о фракції «Слуга народу»: там є «божевільні, психічно хворі»

«Зріз суспільства».


Глава Офісу Зеленського розповів дещо про парламентську фракцію партії «Слуга народу».

В інтерв’ю ВВС Андрій Богдан, зокрема, відповів на такі питання:

ВВС: У фракції «Слуга народу» вже скаржаться, що ОП хоче зробити з них «ручних тваринок». Як ви на це реагуєте і чи не боїтеся, що таке обурення буде тільки наростати і призведе до серйозного конфлікту в стосунках президент-парламент?

Андрій Богдан:: Не думаю, що буде наростати. Ви не усвідомлюєте, як тяжко приймати такі рішення. Тобто 254 людини, більшість з яких прийшли не з твого кола спілкування. Абсолютна більшість. Треба розуміти джерела формування цих списків, звідки взялися ці люди.

Частина людей прийшла реально з Фейсбука, як Ліза Богуцька, частину людей ми в інтернеті шукали: хто популярний по цьому округу - ми йому дзвонили і питали: «Йдеш від нас? Завтра треба віднести документи». Є й такі люди. Когось давали обласні штаби, є журналісти, яких нам рекомендував наш прес-центр, є люди від BRDO, яких привів Олексій Гончарук, яких ми в житті ніколи не бачили.

Це єдиний список, який сформувався без копійки грошей. Ніколи ні одна партія в Україні не формувала такий список. Звичайно, там різні люди. Там є люди, які раніше на базарі продавали фрукти, там є весільні фотографи. Там різні люди. Частина нашої роботи - це формувати з них команду.

ВВС:: А на «ручних тваринок» як ви реагуєте?

Андрій Богдан:: Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, в кожного з нас є фобії, і у вас, і в мене. Немає еталону психічно здорової людини. Хтось себе відчуває тваринкою - що ж ми можемо зробити.

Питання цілей та ідеології. Вони сваряться, щось не розуміють, щось вимагають. Але поки вони йдуть разом до однієї цілі - ми всі одна команда. Якщо хтось там вийде з команди і перестане бути частиною нашої команди - мабуть, ми будемо розцінювати його ворогом» (кінець цитати).


"ОБКОМ"

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16 Сентября 2019 11:59

 

 

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