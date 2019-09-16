Богдан - о фракції «Слуга народу»: там є «божевільні, психічно хворі» «Зріз суспільства».

Глава Офісу Зеленського розповів дещо про парламентську фракцію партії «Слуга народу». В інтерв’ю ВВС Андрій Богдан, зокрема, відповів на такі питання: ВВС: У фракції «Слуга народу» вже скаржаться, що ОП хоче зробити з них «ручних тваринок». Як ви на це реагуєте і чи не боїтеся, що таке обурення буде тільки наростати і призведе до серйозного конфлікту в стосунках президент-парламент? Андрій Богдан:: Не думаю, що буде наростати. Ви не усвідомлюєте, як тяжко приймати такі рішення. Тобто 254 людини, більшість з яких прийшли не з твого кола спілкування. Абсолютна більшість. Треба розуміти джерела формування цих списків, звідки взялися ці люди. Частина людей прийшла реально з Фейсбука, як Ліза Богуцька, частину людей ми в інтернеті шукали: хто популярний по цьому округу - ми йому дзвонили і питали: «Йдеш від нас? Завтра треба віднести документи». Є й такі люди. Когось давали обласні штаби, є журналісти, яких нам рекомендував наш прес-центр, є люди від BRDO, яких привів Олексій Гончарук, яких ми в житті ніколи не бачили. Це єдиний список, який сформувався без копійки грошей. Ніколи ні одна партія в Україні не формувала такий список. Звичайно, там різні люди. Там є люди, які раніше на базарі продавали фрукти, там є весільні фотографи. Там різні люди. Частина нашої роботи - це формувати з них команду. ВВС:: А на «ручних тваринок» як ви реагуєте? Андрій Богдан:: Там є божевільні люди, психічно хворі. Зріз суспільства. Наука не встановила, хто така психічно здорова людина, в кожного з нас є фобії, і у вас, і в мене. Немає еталону психічно здорової людини. Хтось себе відчуває тваринкою - що ж ми можемо зробити. Питання цілей та ідеології. Вони сваряться, щось не розуміють, щось вимагають. Але поки вони йдуть разом до однієї цілі - ми всі одна команда. Якщо хтось там вийде з команди і перестане бути частиною нашої команди - мабуть, ми будемо розцінювати його ворогом» (кінець цитати).

"ОБКОМ" Версия для печати 16 Сентября 2019 11:59 Опубликовать Tweet





ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ « внутренняя политика »: Рада отримала проект держбюджету-2020

15 Сентября 2019 17:27 Чоловічки Зеленського передумали відстороняти Геращенко від засідань Ради

13 Сентября 2019 12:19 Зеленський: АМКУ перезапускається – голова АМКУ залишається

13 Сентября 2019 12:08 Рада розпустила ЦВК

13 Сентября 2019 11:38 Екс-заступник голови ЦВК: розпуск Центрвиборчкому - підґрунтя для референдумів

13 Сентября 2019 09:36





Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує? Запрошення на чергове засідання РНБО України (3) Обрання членом РНБО врятованого їм міста (13) Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (11) Повного зібрання підручників юридичного вишу (53) Червоного диплома юриста з золотими літерами (6) Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (112) Урочистого рукостискання від Зеленського (41) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ