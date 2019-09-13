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Рада розпустила ЦВК
Верховна Рада України схвалив подання Зеленського і розпустила Центральну виборчу комісію.
Як передає кореспондент РБК-Україна, за таке рішення звільнення проголосував 341 депутат.
Таким чином, нардепи підтримали проект постанови про розпуск Центральної виборчої комісії. Згідно з документом, повноваження усього складу ЦВК будуть припинені відповідно до п. 21 ч. 1 ст. Конституції України та ст. 311 закону про ЦВК з урахуванням «мотивованого подання» Зеленського.
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