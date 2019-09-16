Після програного Зеленським парі чиновників міської ради Дніпра оголошено в розшук

Правоохоронці оголосили в розшук посадових осіб міської ради Дніпра, котрі переховуються від слідства, підозрюваних у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту Нового (Центрального) мосту, а інших фігурантів цього кримінального провадження взято під варту, повідомляє прокуратура Дніпропетровської області.

«У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом привласнення бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту у Дніпрі (ч.5 ст.191 КК України) заступника міського голови, начальників управління міської ради та особу, яка здійснювала технічний нагляд, оголошено у розшук у зв’язку з переховуванням від слідства», - повідомляє в понеділок прес-служба облпрокуратури.

Крім цього, йдеться в інформації, засновнику товариства-підрядника, який здійснював ремонтні роботи, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб із можливістю внесення застави в сумі понад 40 млн грн; «начальник дільниці триматиметься під вартою з можливістю внесення застави у 1 млн грн2.

Центральний, або Новий міст (автодорожній міст №2) з'єднує правий та лівий берег р. Дніпро. Відкрито в 1966 році. Його капітальний ремонт було розпочато в 2017 році.

12 липня Зеленський і міський голова Дніпра Філатов домовилися, що мер подасть у відставку, якщо міст не буде відремонтовано до 14 вересня. 7 вересня Філатов повідомив, що міст відкрито після капітального ремонту, рух ним відкрито в обидві сторони.

13 вересня в рамках розслідування цього кримінального провадження було проведено обшуки в приміщеннях Дніпровської міськради і ТОВ «Підприємство Маст-буд», яке здійснювало ремонт мосту. Як повідомила тоді прес-служба облпрокуратури, було встановлено коло підозрюваних: заступник міського голови, два начальники управлінь міськради, особа, що здійснює технічний нагляд, а також засновник, директор і начальник дільниці підприємства-підрядника. Їм повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину за ч.5 ст.191 КК.

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