Для Коломойського відкрилося «хороше вікно»: крізь нього він бачить вихід із ситуації з ПриватБанком

Ігор Коломойський у спорі про націоналізацію ПриватБанку, власником якого він був, готовий задовольнятися сатисфакцією за обвинувачення на його адресу та мировою угодою.

«Ми задекларували, що не хочемо катаклізмів, а хочемо просто правової оцінки й після цього - мирової угоди, виходу з цієї ситуації. Нам не потрібен банк за будь-яку ціну», - сказав він у кулуарах 16-ї конференції YES, організованої Фондом Віктора Пінчука в Києві у п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Він не уточнив деталей цієї мирової угоди. «Якась мирова угода, якось вийти з ситуації. Вона не може бути вічно в напруженні. Сьогодні хороше вікно можливостей», - зазначив Коломойський.

Бізнесмен додав, що готовий відмовитися від претензій на повернення до складу акціонерів ПриватБанку. «Я, може, і хотів (повернути банк), але якщо ситуація не дозволятиме, й це загрожуватиме турбулентністю на ринку, тоді не хотів би», - пояснив свою позицію екс-власник.

«Нам, насамперед, потрібна сатисфакція за все те, що про нас говорили й писали», - заявив Коломойський.

На запитання журналістів бізнесмен уточнив, що на нещодавній його зустрічі з Зеленським питання ПриватБанку не обговорювалося.

Коломойський також зазначив, що можлива мирова угода щодо банку не пов'язана з судовим процесом міноритаріїв «Укрнафти» проти України в Стокгольмському арбітражі, де вони вимагають $5,4 млрд. «Я не можу говорити за тих, хто судиться у Стокгольмському арбітражі щодо «Укрнафти», - пояснив бізнесмен.

«У принципі, якщо поставиться так питання, то можна це обговорювати», - водночас відповів він на запитання, чи може це бути одна мирова угода.

Коломойський вважає, що після зміни влади в Україні спір навколо націоналізації ПриватБанку легше вирішити. «За попереднього президента це було складно, тому що важко вирішувати й боротися з тим, хто сам це все зробив і був безпосереднім учасником», - зазначив він.

«Сьогодні крім, скажемо так, деяких діячів Нацбанку, з тих, хто брав участь у націоналізації ПриватБанку, при владі нікого немає», - додав він.

Коломойський вважає, що представники держави наразі можуть «проявити ініціативу, якщо їм це цікаво, видати мандати переговірників, які вступлять у переговори з нашими учасниками переговорів, і в результаті можна до чогось домовитися».

«Я думаю, що в них тривають наразі консультації, їм є чим займатися і вони тільки освоюються. Але ми почекаємо, скільки мине часу», - зазначив він.

За словами бізнесмена, в Мінфіну є розуміння, що потрібно «якось вийти з цієї ситуації».