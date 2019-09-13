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Меру Дніпра не пробачили вигране у Зеленського парі: у міськраді обшук

У Дніпровській міській раді 13 вересня правоохоронці проводять слідчі дії.


Інформацію про це кореспонденту Укрінформу підтвердили у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

За даними прокуратури, слідчі дії пов’язані з кримінальним провадженням, відкритим через порушення під час капітального ремонту Центрального мосту. Низці посадовців міськради готуються вручити повідомлення про підозру.

Зокрема, заступнику міського голови Дніпра Михайлу Лисенку, який курував питання реконструкції мосту.

Також стало відомо, що правоохоронців намагалися не пускати на деякі поверхи будівлі міської ради.

Центральний (Новий) зв'язує центр Дніпра з лівобережною частиною міста. У 2017 році міськрада Дніпра закрила Новий міст на реконструкцію, яку планували завершити до кінця року. Під час ремонтних робіт неодноразово виникали скандали з підрядником, а кошторис зріс майже на третину.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомляв, що порушено щонайменше сім кримінальних справ, які пов'язані з цим мостом.

Філатов також прокоментував обшуки в мерії на своїй сторінці у Facebook: «Правоохоронці були у мерії. Поводилися коректно. Служби співпрацюють зі слідством. Якщо хтось винен - відповість за законом. А якщо це політичне замовлення нечистоплотних олігархів (а схоже на це), то це також стане ясно зовсім скоро. Працюємо. Нерви і здоров'я в порядку».

12 липня цього року Зеленський і міський голова Дніпра Борис Філатов уклали парі щодо добудови Нового мосту за два місяці – до 14 вересня. Якщо споруду не добудують у зазначений термін, мер мав піти з посади.

Міст відкрили 7 вересня. Раніше Філатов пояснював, що після реконструкції верхньої частини мосту, займуться його нижньою та підводною частинами.


"ОБКОМ"

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13 Сентября 2019 16:52

 

 

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