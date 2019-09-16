Скасовано постанову Матіоса про «засекречення» декларацій військових прокурорів

Заступник Генерального прокурора – головний військовий прокурор Віктор Чумак скасував рішення свого попередника Анатолія Матіоса, через яке декларації військових прокурорів вилучили з публічного доступу.

Прес-служба Генпрокуратури повідомляє: «Відтепер інформація про статки військових прокурорів стане відкритою і кожен громадянин матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному веб-сайті НАЗК».

Чумак скасував постанову Матіоса від 31 березня 2017 року, яка забезпечувала конфіденційності даних низки посадових осіб військової прокуратури.

Матіос та ГПУ пояснювали рішення про приховання декларацій загрозою через конфлікт з Росією.

Після отримання рішення Чумака НАЗК має оприлюднити декларації прокурорів.

Нагадаємо:

14 квітня 2017 року з сайту НАЗК зникли декларації підлеглих генпрокурора Юрія Луценка та головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Згодом, у НАЗК пояснили, що декларації низки посадовців військової прокуратури були вилучені з Реєстру е-декларацій на підставі постанови Матіоса.

«Центр протидії корупції» оскаржив постанову Матіоса і рішення НАЗК.

Проте 27 грудня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав законною постанову головного військового прокурора Анатолія Матіоса про засекречування декларацій прокурорів. Апеляційний суд скаргу ЦПК також відхилив.

2 вересня генпрокурор Рябошапка звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіоса.