Стало відомо, під приводом чого намагаються вилучити у ПриватБанку документи, «пов'язані з юридичним захистом банку» Слідчі підозрюють голову правління Приватбанку Петра Крумханзла і фінансового директора Ганну Самаріну в перевищенні повноважень у вигляді розтрати чужого майна у великих розмірах.

Про це йдеться у тексті ухвали суду Жовтневого районного суду міста Дніпра від 9 вересня 2019 року, який є у розпорядженні агентства Інтерфакс-Україна. Зазначається, що на підставі цього документа співробітники Соборного відділення поліції 11 вересня провели обшук у головному офісі Приватбанку в Дніпрі для виїмки документів у справі про його консультантів. «Не беручи до уваги те, що в структурі цього банку є підрозділи, які здійснюють підбір персоналу та інформаційне забезпечення АТ КБ «Приватбанк», 20 квітня 2018 року, між АТ КБ «Приватбанк» та представником бренду Odgers Berndston в Україні ТОВ «Телент Едвайзорс», а також із ТОВ «Сі Еф Сі Консалтинг компанії» підписані договори про надання консультаційних послуг із дослідження ринку фахівців з метою підбору кандидатів на роботу в зазначеній банківській установі, а також про надання послуг інформаційного забезпечення, на загальну суму понад 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», - вказується в матеріалах суду. Як повідомлялося, група осіб за підтримки спецназу поліції 11 вересня прибула до головного офісу Приватбанку в Дніпрі, аргументуючи свої дії визначенням Жовтневого районного суду Дніпра. «Викликає стурбованість, що під обґрунтуванням нібито «незаконності» залучення рекрутингових компаній районний відділ поліції, поліція області та прокуратура намагаються вилучити всі документи, пов'язані з юридичним захистом банку», - зазначено в повідомленні фінустанови. Нагадаємо, Приватбанк 26 липня 2019 року, на наступний день після завершення слухання справи проти колишніх акціонерів в Апеляційному суді Англії і Уельсу, отримав постанову українського суду з вимогою надати детективам Національного антикорупційного бюро всі документи про підстави та умови отримання послуг від юридичних радників та інших консультантів. Підставою для слідчих дій детективів НАБУ стали заяви 2017-2018 років від народних депутатів Ради минулого скликання Олександра Дубініна і Віталія Купрія, які в ЗМІ і відкритих джерелах пов'язуються з колишніми власниками банку. Як уточнили в Приватбанку, впровадження за їхніми скаргами були зупинені слідчими органами ще в 2017 році, але з невідомих причин відновлені влітку 2019 року. У фінустанові також звернули увагу на те, що детективи НАБУ наполягали на терміновому вилучення документів, оскільки нібито виникла «реальна загроза зміни або знищення документів». У банку також висловили здивування тим, що суд беззаперечно погодився з думкою детективів, що Приватбанк нібито порушив закон «Про державні закупівлі». Одночасно Приватбанк був повністю виключений із судового процесу і позбавлений будь-якої можливості представити свою позицію і докази в суді, тоді як винесена постанова оскарженню не підлягає, зазначили у фінустанові. Банк закликав керівництво НАБУ гарантувати захист адвокатської таємниці та конфіденційність вилучених документів, оскільки витік інформації може підірвати захист інтересів банку в судах України, США, Великої Британії та Кіпру, де Приватбанк бореться за відшкодування збитків, заподіяних йому в період до націоналізації, на загальну суму понад 6 млрд дол. Нагадаємо: Печерський районний суд Києва 5 липня задовольнив клопотання ТОВ «Пріватофіс», пов'язаного з Ігорем Коломойським, і зняв арешт із 415 об'єктів нерухомості компанії. Як повідомлялося, уряд країни 18 грудня 2016 року, посилаючись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію Приватбанку і влила в його капітал понад 155 млрд грн. Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, в результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як Приватбанк і держава вимагають від них додаткового відшкодування шкоди. Наразі сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і в зарубіжних юрисдикціях.

Економічна правда Версия для печати 13 Сентября 2019 13:34 Опубликовать Tweet





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