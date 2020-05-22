 

22 мая

12:44

Операція «Гірдон»: Гіркін усім задоволений, а Гордона вважає дурнем, мерзотником, майже го…доном

14 мая

15:42

Окупанти «ізолювали» у Донецьку обвинуваченого у справі МН17

17 сентября

12:33

Гончарук прокоментував свій коментар щодо ПриватБанку

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Прем’єр Гончарук не виключає «компроміс» із Коломойським щодо ПриватБанку

09:12

«Слуги народу» пропонують змінити закон «Про столицю» і провести вибори мера Києва у грудні

08:58

Будинок колишньої глави Нацбанку Гонтаревої спалили

08:40

Дoба ООС: один наш військовий загинув, двох поранено

16 сентября

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Після програного Зеленським парі чиновників міської ради Дніпра оголошено в розшук

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Скасовано постанову Матіоса про «засекречення» декларацій військових прокурорів

12:55

І цього тижня Зеленський не зможе відібрати у Авакова Нацгвардію

12:23

Бюджет-2020 презентують нардепам у п’ятницю

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Посольство США сподівається, що нова ЦВК буде не гірше той, що розігнав Зеленський

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Богдан - о фракції «Слуга народу»: там є «божевільні, психічно хворі»

08:41

Доба ООС: поранено одного військовослужбовця

15 сентября

17:27

Рада отримала проект держбюджету-2020

09:03

Доба ООС: обстріли не припиняються

14 сентября

14:59

Зеленський наклав вето на Виборчий кодекс з відкритими списками

08:50

Доба ООС: поранено вісьмох наших військових

13 сентября

18:44

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Для Коломойського відкрилося «хороше вікно»: крізь нього він бачить вихід із ситуації з ПриватБанком

16:52

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Екс-заступник голови ЦВК: розпуск Центрвиборчкому - підґрунтя для референдумів

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Доба ООС: загинув боєць Нацгвардії

Операція «Гірдон»: Гіркін усім задоволений, а Гордона вважає дурнем, мерзотником, майже го…доном

Російський терорист Гіркін («Стрелков») підбив підсумки спецоперації за участю свого українського партнера Дмитра Гордона.


Учора в інтерв’ю російському виданню МК, Гіркін заявив (мовою оригіналу):

«Зная, что Гордон достаточно тщеславен и немножечко не умен, я был уверен, что он разместит интервью полностью, без купюр, я хотел донести свою позицию миллионам граждан современной Украины, не в кусочках, а целостно и грамотно. Честно сказать, я произведенным эффектом доволен.

В результате возник скандал, который для самого Гордона, а я отношусь к нему как к врагу и мерзавцу, сказался негативно. Он и сам этим интервью обнулился в глазах своих так называемых соратников. Во-вторых, меня действительно услышали на Украине, просмотрев комментарии, просмотрев реакцию, я доволен. Все те цели, которые я планировал достичь, выполнены. Интервью уже было названо тщательно продуманной и успешной спецоперацией со стороны РФ. По крайней мере оно спровоцировало жуткий скандал между украинскими политиками, которые для нас являются враждебными».


"ОБКОМ"

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22 Мая 2020 12:44

 

 

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