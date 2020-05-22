Операція «Гірдон»: Гіркін усім задоволений, а Гордона вважає дурнем, мерзотником, майже го…доном

Російський терорист Гіркін («Стрелков») підбив підсумки спецоперації за участю свого українського партнера Дмитра Гордона.

Учора в інтерв’ю російському виданню МК, Гіркін заявив (мовою оригіналу):

«Зная, что Гордон достаточно тщеславен и немножечко не умен, я был уверен, что он разместит интервью полностью, без купюр, я хотел донести свою позицию миллионам граждан современной Украины, не в кусочках, а целостно и грамотно. Честно сказать, я произведенным эффектом доволен.

В результате возник скандал, который для самого Гордона, а я отношусь к нему как к врагу и мерзавцу, сказался негативно. Он и сам этим интервью обнулился в глазах своих так называемых соратников. Во-вторых, меня действительно услышали на Украине, просмотрев комментарии, просмотрев реакцию, я доволен. Все те цели, которые я планировал достичь, выполнены. Интервью уже было названо тщательно продуманной и успешной спецоперацией со стороны РФ. По крайней мере оно спровоцировало жуткий скандал между украинскими политиками, которые для нас являются враждебными».