Будинок колишньої глави Нацбанку Гонтаревої спалили

Будинок Валерії Гонтаревої під Києвом в с. Гореничи був спалений у ніч на вівторок в результаті підпалу, заявила екс-глава Національного банку України.

«Шановні колеги, щойно наш будинок під Києвом в селищі Гореничі спалили. Кинули пляшку із запальною сумішшю через паркан. Будинок повністю згорів. Пожежникам не вдавалося його навіть згасити. Це вже повне і остаточне свавілля! Я не знаю куди мені звертатися, терор триває!» - повідомила вона агентству Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, машина невістки екс-глави НБУ в ніч на 5 вересня була облита бензином і спалена перед її будинком у центрі Києва.

12 вересня правоохоронці проводили обшуки за місцем прописки Гонтаревої в квартирі її сім'ї в Києві.

Гонтарева, яка зараз перебуває на лікуванні в госпіталі в Лондоні після наїзду на неї автомобіля, вважає ці дві події пов'язаними і заявила, що від вербальних загроз її противники перейшли до реальних дій.