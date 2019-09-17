Дoба ООС: один наш військовий загинув, двох поранено Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 17 вересня говориться: «16 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 14 обстрілів позицій Об'єднаних сил: поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі неподалік Павлополя – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; поблизу Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета; неподалік Верхньоторецького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; двічі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; поблизу Опитного, Невельського, Миколаївки, Мар’їнки, Красногорівки, двічі неподалік Новотроїцького – зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 9 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі неподалік Луганського – з міномета калібру 120 мм, гранатометів різних систем; поблизу Новотошківського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів; поблизу Новгородського – зі стрілецької зброї; двічі неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Новотроїцького – з автоматичного гранатомета. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Залізного – з ручного протитанкового гранатомета. Від початку доби під час виконання бойового завдання один військовослужбовець Збройних сил України зі складу Об'єднаних сил загинув».

"ОБКОМ" Версия для печати 17 Сентября 2019 08:40 Опубликовать Tweet





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