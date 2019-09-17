Гончарук прокоментував свій коментар щодо ПриватБанку

«Уряд вивчає ситуацію навколо ПриватБанку, але жодних перемовин ні з ким не веде», - підкреслив прем’єр-міністр.

Коментар прем'єр-міністра України Олексія Гончарука щодо статті Financial Times оприлюднив сьогодні Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України:

«Зранку вийшла стаття в Financial Times, в якій я коментую справу ПриватБанку та нібито наголошую, що ми шукаємо компроміс в цьому питанні. Статтю одразу передрукували українські ЗМІ, які від себе додали, що Уряд веде переговори з пошуку компромісу з цього питання.

Щоб уникнути подальших маніпуляцій та розголосу, хочу розставити крапки над «і»: Уряд уважно вивчає ситуацію навколо ПриватБанку (в тому числі і перемовини з колишніми його власниками, які проводились попередньою незалежною наглядовою радою банку). Жодних перемовин Уряд ні з ким не веде.

Більше того, журналістам FT я наголошував, що не настільки глибоко знаю юридичні деталі цієї справи, щоб її коментувати по суті. Але я впевнений, що буде зроблено все, щоб захистити гроші українських платників податків та національні інтереси України. І зроблено це буде в тісних консультаціях з міжнародними партнерами.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук».