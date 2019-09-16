Доба ООС: поранено одного військовослужбовця Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 16 вересня говориться: «15 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил: двічі неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; тричі поблизу Новогнатівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї; поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Красногорівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета; неподалік Пищевика – зі стрілецької зброї; поблизу Мар’їнки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з автоматичного гранатомета; в районі Зайцевого та поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм. За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Луганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення».

"ОБКОМ" Версия для печати 16 Сентября 2019 08:41 Опубликовать Tweet





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