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Доба ООС: поранено одного військовослужбовця
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 16 вересня говориться:
«15 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів зброї, а саме – мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
тричі поблизу Новогнатівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
неподалік Миколаївки – зі стрілецької зброї;
поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
неподалік Красногорівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
поблизу Лебединського – зі станкового протитанкового гранатомета;
неподалік Пищевика – зі стрілецької зброї;
поблизу Мар’їнки – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
тричі поблизу Новолуганського – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, з автоматичного гранатомета;
в районі Зайцевого та поблизу Травневого – з мінометів калібру 82 мм.
За минулу добу втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:
поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил:
неподалік Луганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення».
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