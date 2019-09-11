Доба ООС: чотирьох військових поранено, двох травмовано Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 11 вересня говориться: «10 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Богданівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі поблизу Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; двічі неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; двічі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; неподалік Красногорівки – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Гнутового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Пищевика – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» противник здійснив 8 обстрілів позицій Об'єднаних сил: неподалік Катеринівки – з автоматичного гранатомета; поблизу Кримського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; неподалік Новозванівки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї; двічі неподалік Майорська – з міномета калібру 82 мм та стрілецької зброї; поблизу Кримського – з озброєння БМП, станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Попасної – з ручних протитанкових гранатометів. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил чотири військовослужбовці отримали поранення, а ще два – бойові травмування. Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано».

"ОБКОМ" Версия для печати 11 Сентября 2019 08:24 Опубликовать Tweet





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